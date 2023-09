Adil Yıldırım: 50 Maddede Evlilik

Geçtiğimiz günlerde, piyasaya sürülen ve okurlarımla buluşan “50 Maddede Evlilik’’ kitabımda evlilik konusuna, daha önce hiç değinilmeyen şekilde tüm detaylarıyla ve analizlerle bir ışık tuttum. Bu bilgilerin okurlara ulaşması son derece önemliydi, çünkü evlilik mevsiminde bulunuyoruz ve etrafımızda sonsuz sayıdaki düğün dernek olaylarına şahit oluyoruz. Böyle bir süreçte, bana yıllardır sorulmakta olan evlilik sorularını da cevaplamak istedim.

Aslına bakacak olursanız, “Ben evlenmek istiyorum,” diyen insanların tam olarak evlilik kurumunu bildiklerini pek zannetmiyorum, çünkü evlilik, insanların düşündüğü kadar kolay veya pratik bir anlaşma değildir. Evlilik kesinlikle iki insan arasında yapılan ve mutlaka uyulması gereken son derece ciddi bir anlaşmadır ancak, her şeyden önce bizim ülkemizde iki insan arasında yapılmaz. İkiden fazla insan; örneğin anne, baba, hala, teyze ve diğer akrabalar bu anlaşmanın içerisine dahil olarak anlaşmaya zarar verirler ve kesinlikle bunun farkında olmazlar. Bizim ülkemizde evlilikler sadece iki insan arasında yapılmaz. Daha fazla sayıda insan, olaya dahil olur ve her konuda yorum yapmaya başlar. Olaya buradan baktığınız zaman evlilik konusundaki fikirleriniz hemen değişmeye başlar, çünkü bir insanla iyi anlaşmanız asla yeterli değildir. Onun tüm ailesinin de sizi sevmesi ve zaman içinde sizi benimsiyor olması gerekir. Bunun pek de kolay olmadığını hepimiz biliyoruz, çünkü mutlaka anlaşamadığınız insanlar olacaktır. Tam da bu noktada, özellikle kadınlar arası rekabete biraz değinmek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde gelin-kaynana programları televizyonlarda yer almıyor ama bizim ülkemizde özellikle bu tip programlar çok fazla izlenme sayılarına ulaşıyor. Gelin ve kaynana arasındaki rekabet maalesef damatları da tam olarak ortada bırakıyor. Aslında bunun altında çok saplantılı şekilde, bir sahip olma güdüsü yatıyor. Annesi oğluna sahip olduğunu düşünüyor ve ona sonuna kadar sahip çıkmaya çalışıyor. Öte yandan, aileye gelen ve rakip olarak görülen gelin, kaynanası ile problemler yaşamaya başlıyor. Gelin ve kaynana arasındaki sorunlar nedeniyle biten evliliklerin sayısı kesinlikle az değildir. Boşanma davalarında bu tip sebepler maalesef her zaman karşımıza çıkar. Genel olarak sayılara baktığımızda kayınpeder asla olaylara karışmaz ancak, kaynana her zaman işin içinde yer alır. Dolayısıyla evlilik öncesinde “Ben eşimin annesiyle anlaşamıyorum.” diyen insanların boşanma oranları her zaman yüksek olacaktır. Daha evlilik öncesinde görülen bu tip kırmızı sinyalleri son derece ciddiye almak gerekiyor. Ciddiye almadığınız sorunlar nedeniyle boşanma davası içine girmeniz son derece mümkündür.

Yapılan araştırmalara göre, boşanma oranlarının yüzde yetmiş sekiz gibi ciddi bir seviyesi evlilik öncesinde zaten ortada olan sorunlardan kaynaklanıyor. Bu demek oluyor ki, evlenince mutlaka düzelir dediğimiz problemler aslında bizim evliliğimizi bitiren problemlerle aynıdır. Dolayısıyla bu tip sorunlarla karşılaştığımız zaman onları son derece ciddiye almak zorundayız. Kitapta özellikle yer verdiğim bir ifade var, çünkü insanları bu konuda uyarmak istedim: “Evlilik, asla bir heves işi değildir”. Buna özellikle yer verdim, çünkü maalesef toplumda, evliliğin bir heves olayı olduğunu düşünüyorlar. Özellikle âşık olduğunuz dönemlerde evlilik kararı almanız son derece risklidir, çünkü aşk, beyinde hayal gücünü çalıştıran bölgelerin zirveye çıktığı bir süreçtir. Hayal gücümüzle hareket ettiğimiz zaman asla mantıklı kararlar veremeyiz. Mantık bizim için bir fren mekanizması gibidir ve aşk nedeniyle kaza yapmamıza engel olur.

Kitapta yer verdiğim bir diğer önemli konuda ise, yasal evlilik yaşının yirmi beş yaş seviyesine çekilmesi gerektiğini savunuyorum, çünkü on sekiz yaş kesinlikle insanlar için bir olgunluk yaşı değildir. Her insan yirmi beş yaşına gelmeden ergenlik dönemine devam eder ve mantıklı kararlar veremez. Mantıklı kararlar vermek için hayat deneyimine sahip olmak gerekir. Evlilikle ilgili tüm konulara ve özellikle evli çiftlerin yaşadıkları sorunların çözüm yöntemlerine değindiğim “50 Maddede Evlilik” kitabımda bu bilgilere ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Eğer evlilik yolundaysanız şimdiden size mutluluklar dilerim. Görüşmek üzere…