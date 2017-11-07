En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

15. Yılımıza Özel Yorumlar

Röportaj

15. Yılımıza Özel Yorumlar

yazan:
40

Rojda Demirer

MAG dergisi bence Ankara’nın profesyonel kalitedeki tek dergisi, kapak olduğum zaman gerek çekim ekibi gerekse röportaj soruları ne kadar profesyonel çalıştıklarının bir göstergesiydi.

MAG’ın 15. yılını kutluyorum… Nice 15 senelerine.

Sedef Avcı & Kıvanç Kasabalı

Eşim ve ben geçtiğimiz Yılbaşı sayısında kapak çekimleri için MAG ailesi ile bir araya geldik… Bir derginin kalitesini bozmadan, her sene daha da kendini yenileyerek çizgisini yükseltmesi ve özellikle 15 yıldır hayatta olması takdir edilesidir. 15. yılınızı en samimi duygularımızla kutluyoruz.

İlkem Öztürk

Sadece 15 yıl değil, başarı ve güzellikle dolu nice uzun yıllar diliyorum! MAG ekibini tüm emekleri için yürekten kutluyorum. MAG ailesi olarak hayatımıza farklı bir bakış açısıyla renk kattınız ve katmaya devam ediyorsunuz. Birlikte yaptığımız çekimler aracılığıyla hem muhteşem, unutulmaz anılarım oldu hem de her sayınız vazgeçilmezim oldu, bence her sayınız bir doğum günü neşesiyle dolu… Böyle şık ve dopdolu bir dergiyi bizlere kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar MAG, çok yaşa! Seni ve tüm ekibini seviyorum…

Ayşe Kucuroğlu

Ben de bir MAG kapak kızı olduğum için dergimi seviyorum! Yılların tecrübesiyle her zaman en güzel içeriklerin olduğu pozitif bir dergi olan, Ankara’da başlayıp İstanbul’da varlığını en yakımızda hissettiren MAG dergisine başarı dolu nice yıllar diliyorum…

Oylum Talu

Büyük bir keyifle okuduğum, kaliteyi içinde yaşatan MAG dergisinde iki kere kapak olma mutluluğunu yaşadım. Daha nice güzel birliktelikler yaşamak dileğiyle…

Fatoş Sarıgül

MAG dergisi öncelikle Ankara’nın ve Türkiye’nin sosyal yaşamına ayna tutmasıyla, kalitesiyle, kendine özgü çizgisiyle yıllar boyu yoluna hep daha iyiye doğru ilerleyerek devam etti. Okumaktan ve yer almaktan her zaman çok keyif aldım. Tüm ekibi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Esra Oflaz Güvenkaya

MAG dergisini ve zarif ekibini 15.yılında kalpten kutluyorum. Zevkle takip ettiğim MAG dergisine daha nice yıllara beraberce kavuşmayı dilerim. Sevgiler…

Burcu Şendir

Çok keyifle okuduğum MAG dergisinin başarılarının devamını diliyorum, sizi seviyorum…

Açalya Samyeli Danoğlu

MAG dergisiyle yaptığımız çekim, şimdiye kadar en keyif aldığım ve en çok eğlendiğim çekimlerden oldu… Nice 15 yıllara!

 İdil Fırat

MAG ile şahane bir deneyim yaşadım! Güler yüzlü ve profesyonel ekibiyle kendimi çekimin her anında çok rahat hissettim. MAG dergisinin 15. yılını kutluyor, hep birlikte nice keyifli seneler diliyorum…

Özge Ulusoy

MAG benim çok sevdiğim ve kapağında da mutlulukla yer aldığım bir dergi… Daha nice 15 yıllara!

Pervin Ersoy

MAG dergisini keyifle okuyorum ve tüm MAG ailesine keyifli yıllar diliyorum!

Yasemin Özilhan

Magazini, daima dozunda, saygı çerçevesinde ve kaliteli sunmayı başaran MAG dergisine nice yıllar diliyorum!

Rahmi M. Koç

Can Çavuşoğlu’nun MAG Medya şirketinin 15. yılını tebrik ederim. Sıfırdan başlayıp bugünkü hale gelmeleri ve Ankara’nın yegane sosyal hayat dergisi olmaları büküy bir başarıdır. Kendilerini içtenlikle kutluyorum.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Akya Atay’ın evinin kapılarını açtığı çekimde hem giyim hem de dekorasyon tarzına şahit

Röportaj

İş hayatına yön veren kuruluşları buluşturan “Kolejli İş Dünyası Zirvesi” sevilen oyuncu Nergis Kumbasar’ı ağırladı. MAG’a özel

Röportaj

Ülkemizi yurt dışında da  başarılı performansıyla temsil eden Tenor Murat Karahan müzikle dolu renkli yolculuğunu bizimle paylaşırken

%d blogcu bunu beğendi: