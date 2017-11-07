15. Yılımıza Özel Yorumlar

yazan: MAG 40

Rojda Demirer

MAG dergisi bence Ankara’nın profesyonel kalitedeki tek dergisi, kapak olduğum zaman gerek çekim ekibi gerekse röportaj soruları ne kadar profesyonel çalıştıklarının bir göstergesiydi.

MAG’ın 15. yılını kutluyorum… Nice 15 senelerine.

Sedef Avcı & Kıvanç Kasabalı

Eşim ve ben geçtiğimiz Yılbaşı sayısında kapak çekimleri için MAG ailesi ile bir araya geldik… Bir derginin kalitesini bozmadan, her sene daha da kendini yenileyerek çizgisini yükseltmesi ve özellikle 15 yıldır hayatta olması takdir edilesidir. 15. yılınızı en samimi duygularımızla kutluyoruz.

İlkem Öztürk

Sadece 15 yıl değil, başarı ve güzellikle dolu nice uzun yıllar diliyorum! MAG ekibini tüm emekleri için yürekten kutluyorum. MAG ailesi olarak hayatımıza farklı bir bakış açısıyla renk kattınız ve katmaya devam ediyorsunuz. Birlikte yaptığımız çekimler aracılığıyla hem muhteşem, unutulmaz anılarım oldu hem de her sayınız vazgeçilmezim oldu, bence her sayınız bir doğum günü neşesiyle dolu… Böyle şık ve dopdolu bir dergiyi bizlere kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar MAG, çok yaşa! Seni ve tüm ekibini seviyorum…

Ayşe Kucuroğlu

Ben de bir MAG kapak kızı olduğum için dergimi seviyorum! Yılların tecrübesiyle her zaman en güzel içeriklerin olduğu pozitif bir dergi olan, Ankara’da başlayıp İstanbul’da varlığını en yakımızda hissettiren MAG dergisine başarı dolu nice yıllar diliyorum…

Oylum Talu

Büyük bir keyifle okuduğum, kaliteyi içinde yaşatan MAG dergisinde iki kere kapak olma mutluluğunu yaşadım. Daha nice güzel birliktelikler yaşamak dileğiyle…

Fatoş Sarıgül

MAG dergisi öncelikle Ankara’nın ve Türkiye’nin sosyal yaşamına ayna tutmasıyla, kalitesiyle, kendine özgü çizgisiyle yıllar boyu yoluna hep daha iyiye doğru ilerleyerek devam etti. Okumaktan ve yer almaktan her zaman çok keyif aldım. Tüm ekibi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Esra Oflaz Güvenkaya

MAG dergisini ve zarif ekibini 15.yılında kalpten kutluyorum. Zevkle takip ettiğim MAG dergisine daha nice yıllara beraberce kavuşmayı dilerim. Sevgiler…

Burcu Şendir

Çok keyifle okuduğum MAG dergisinin başarılarının devamını diliyorum, sizi seviyorum…

Açalya Samyeli Danoğlu

MAG dergisiyle yaptığımız çekim, şimdiye kadar en keyif aldığım ve en çok eğlendiğim çekimlerden oldu… Nice 15 yıllara!

İdil Fırat

MAG ile şahane bir deneyim yaşadım! Güler yüzlü ve profesyonel ekibiyle kendimi çekimin her anında çok rahat hissettim. MAG dergisinin 15. yılını kutluyor, hep birlikte nice keyifli seneler diliyorum…

Özge Ulusoy

MAG benim çok sevdiğim ve kapağında da mutlulukla yer aldığım bir dergi… Daha nice 15 yıllara!

Pervin Ersoy

MAG dergisini keyifle okuyorum ve tüm MAG ailesine keyifli yıllar diliyorum!

Yasemin Özilhan

Magazini, daima dozunda, saygı çerçevesinde ve kaliteli sunmayı başaran MAG dergisine nice yıllar diliyorum!

Rahmi M. Koç

Can Çavuşoğlu’nun MAG Medya şirketinin 15. yılını tebrik ederim. Sıfırdan başlayıp bugünkü hale gelmeleri ve Ankara’nın yegane sosyal hayat dergisi olmaları büküy bir başarıdır. Kendilerini içtenlikle kutluyorum.