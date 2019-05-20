Yeni Mevsime Romantik Bir Karşılama

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MACHKA 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, yeni mevsimin romantik silüetlerini yumuşak geçişli tavrıyla yeniden yorumluyor. Machka kadınına atıfta bulunan koleksiyon parçaları, bu kez naif olduğu kadar güçlü tarafını ortaya çıkararak abartıdan uzak bir seçki sunuyor.

Machka 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, yalın ve güçlü tasarımlarda hayat bulan geometrik desenleri, mevsime gönderme yapan romantizmin etkisiyle yorumluyor. Eşsiz kalıpları zamana meydan okuyan ruhuyla harmanlayan koleksiyon, yeni mevsime açılan pencereden hayallerin peşine düşüyor.

Günü yakalayan rafya işlemeli gabardin etekler ve pötikare desenli elbiselerin yaka detaylarında güneş ışığını yansıtmaya hazırlanıyor. Fırfırlar ve pililerse elbiselerde ortaya çıkan geometrik desenlerin ahengiyle buluşarak şehrin ritim kazanan etkinliklerine yeni bir ışıltı katıyor.

Geleceğin romantizmini vurgulayan Machka 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, feminen bel hattını ön plana çıkaran ceketler ve onlara eşlik eden boyunda fiyonk kuşak detaylı balone kollu poplin bluz ile kusursuz bir bütünlük yaratıyor. Elbiselerle harmanlanan narin işlemeler, zarif davetlerin şık eşlikçileri olarak yer alıyor.

Dantel ve güpür detaylar ile desteklenen bluzlar, gündüzden geceye değişen okazyonlara bir doz gösteriş katıyor. Geometrik etkinin fazlasıyla hissedildiği koleksiyonda, farklı kalıp oyunları ile yeniden yorumlanan silüetler gün boyu sportif bir şıklık sunarken, sneaker ve zengin detaylı midi elbiselerle tamamlanabilen tafta yağmurluklar, beklenmeyen ılık yaz yağmurlarına eşlik ediyor.

Acı yeşil, tütün, mavi ve kırmızı hakimiyetindeki koleksiyon, narin ipek, akıcı saten ve yumuşak kotonun aurasındaki yerini alıyor.

Geçmişten gelen referans noktalarını romantik bir havayla buluşturan Machka 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, sezonun ayak izlerini takip ederek yeni hayallerin peşine düşüyor.