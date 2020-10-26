Sıradanlıktan Uzak Tasarımlar
Ceren Ocak İlkbahar – Yaz 2021 koleksiyonunu, uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sundu.
İlkbahar – Yaz 2021 sezonu için ilhamını sokak modasından alan Ceren Ocak, koleksiyonundaki özel parçalarla stiline güvenen ve sıradanlıktan uzak kadınlara hitap ediyor. Hacimli kollar, düşük bel pantolonlar, korsaj detaylarının ön planda olduğu ve yirmi görünümden oluşan yeni koleksiyonda denim, deri, keten, şifon gibi kumaşlar dikkat çekiyor.
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