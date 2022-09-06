Seda Çavuşoğlu: Deri Her Yerde
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Bu sezon her yerde göreceğimiz derileri dolaba eklemenin tam zamanı! Sonbahar-kış sezonuna damgasını vuran deri parçaları trikolarla tamamlayarak hem ofis şıklığı hem günlük şıklık yaratabilirsiniz.
Bu sezon her yerde göreceğimiz derileri dolaba eklemenin tam zamanı! Sonbahar-kış sezonuna damgasını vuran deri parçaları trikolarla tamamlayarak hem ofis şıklığı hem günlük şıklık yaratabilirsiniz.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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