En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni decotrend konser kapak-konusu balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Pret-a-couture Çizgi

Moda

Pret-a-couture Çizgi

yazan:
19
Okuma süresi 1 dakika

Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar – Yaz 2021 koleksiyonu defilesini geçekleştirdi.

 

İlkbahar – Yaz 2021 hazır giyim koleksiyonunu markasının DNA’sında bulunan kadın silüetlerini birleştirdiği ışıltılı siluetlerle sunan Özgür Masur, Pret-a-couture çizgisinde ilerlemeye devam ediyor.

Özgür Masur’un İlkbahar – Yaz Pret-a-Couture koleksiyonu; güçlü silüetleri markanın DNA’sındaki lüks algısıyla buluşturuyor. İçerisindeki “demi-couture” parçalar ile öne çıkan koleksiyon, kadınların özgün ve güçlü ruhuyla birleştiriyor.

0
Etiketler:
, , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Moda

Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar - Yaz 2021 koleksiyonu defilesini geçekleştirdi.   Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz

Moda

Hakan Yıldırım, İlkbahar - Yaz 2021 koleksiyonunun Galataport İstanbul Postanesi’nde gerçekleştirilen defilesi, dijital olarak hayata geçen Mercedes-Benz

Moda

Ceren Ocak İlkbahar - Yaz 2021 koleksiyonunu, uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında

%d blogcu bunu beğendi: