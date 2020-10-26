Pret-a-couture Çizgi
Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar – Yaz 2021 koleksiyonu defilesini geçekleştirdi.
İlkbahar – Yaz 2021 hazır giyim koleksiyonunu markasının DNA’sında bulunan kadın silüetlerini birleştirdiği ışıltılı siluetlerle sunan Özgür Masur, Pret-a-couture çizgisinde ilerlemeye devam ediyor.
Özgür Masur’un İlkbahar – Yaz Pret-a-Couture koleksiyonu; güçlü silüetleri markanın DNA’sındaki lüks algısıyla buluşturuyor. İçerisindeki “demi-couture” parçalar ile öne çıkan koleksiyon, kadınların özgün ve güçlü ruhuyla birleştiriyor.
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