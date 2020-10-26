Mehtap Elaidi İle Öze Dönüş
Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar – Yaz 2021 koleksiyonu defilesini geçekleştirdi.
Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 15. sezonunda, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yarattığı ruh haliyle, her şeyin özüne dönerek yarattığı #backtopointzero İlkbahar – Yaz 2021 koleksiyonunu sundu. Tasarımcı bu öze dönüş macerasına ilk önce markasının özüne dönerek başladı; koleksiyonun odak noktasına beyaz gömlekler ve beyaz poplin kumaş oturtulurken markanın eski koleksiyonlarından ikonikleşmiş bazı parçalar da bu sezonda yeniden hayat buldular.
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