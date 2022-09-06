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Seda Çavuşoğlu: Daima Klasik

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Moda

Seda Çavuşoğlu: Daima Klasik

yazan:
9
Okuma süresi 1 dakika

Rahat kesim jeanler, gardıropların incisi beyaz gömlekler ve atletlerle oluşturacağınız kombinler şık, sade, mekânsız ve zamansız bir görünüm elde etmenizi sağlayacak…

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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