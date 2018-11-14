Cartıer Ve Sıradışı Yeni Mücevher Tasarımı

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1975 yılında Meksikalı ünlü oyuncu Maria Felix için tarihe geçen kolyesini tasarlayan Cartier, 14 eşsiz Kolombiya zümrütünü buluşturan kolye ile birlikte toplam 4 parçadan oluşan sıradışı yeni bir yüksek mücevher koleksiyonu tasarladı.

Maria Felix için tasarladığı biri zümrüt diğeri sarı pırlantalarla bezeli birbirine ekli iki timsahtan oluşan ve tarihe geçen kolyenin arkasındaki mücevher ustası, 4 parçadan oluşan yeni yüksek mücevher tasarımıyla tarihi canlandırıyor. Toplam 46.45 karat büyüklüğünde 14 kabaşon kesim Kolombiya zümrütünün dizildiği kolyenin sıra dışı taşları, kalite, renk ve şekil açısından mükemmel bir uyuma sahip olmanın yanı sıra, aynı tondaki yeşil zümrüt taş dizisiyle bütünleştirildi.

Güçlü bedeni, hareket etmeye hazır bacakları ve zümrüt bakışlarıyla çarpıcı biçimde gerçekçi olan bu timsah, korumacı ancak yırtıcı tavrıyla öne çıkıyor. Bu koleksiyonu oluşturan dört parçanın tasarımı, Cartier’nin natüralizm geleneğine tek bir özelliğiyle sadık kaldı; timsahın sırtındaki çizgilerle. Timsahın kuyruğuna doğru inen parçalar, boyun, bilek, parmak ya da kulakta kullanılabiliyor. Timsahın bacakları, tıpkı pullarındaki gibi takan kişinin boynunda konforlu hissettirecek şekilde tasarlandı. Cartier mücevher ustaları, kolye için 1875, bilezik için ise 1019 saat süren işçiliğin ardından tasarım ve çizgiler aracılığıyla benzersiz ustalıklarını sergileyen dinamik ve canlı bu figürü yarattılar.

Bugün Cartier Koleksiyonu’nda sergilenen ve Cartier’nin Maria Felix için tasarladığı efsane kolyeye şapka çıkartan bu yeni koleksiyon, markanın iz bırakan bir teması olan vahşi hayvan koleksiyonunu temel alan yüksek mücevhercilik geleneğini, baş döndüren bir ustalık ve stil çalışmasıyla ölümsüzleştiriyor.