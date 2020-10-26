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Beymen Dijital Trunk Show

Moda

Beymen Dijital Trunk Show

yazan:
27
Okuma süresi 1 dakika

Beymen, dünyaca ünlü moda markalarının yanı sıra Beymen Collection ve Academia’nın 2020 Sonbahar Kış koleksiyonlarını sosyal medya hesabından yayınlanan dijital trunk show ile tanıttı.

 

Beymen’in yeni sezon reklam kampanyasının ana fikri olan “Fashion is a playground” temasında hazırlanan ve BEYMEN Artistik Direktörü Murat Türkili’nin stylingi ve küratörlüğü ile gerçekleşen dijital trunk show’da, dünya markalarının yanı sıra Beymen Collection ve Academia’nın kadın ve erkek koleksiyonlarından sezonun en gözde tasarımlarının yer aldığı doksan bir farklı look tanıtıldı.

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