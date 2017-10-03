Uluslararası Sanat Dünyası “Contemporary Istanbul”
Her sene İstanbul’u uluslararası sanat merkezlerinden biri haline getiren Contemporary Istanbul çağdaş sanat fuarı, 14 Eylül’de kapılarını açtı.
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri gecede bir araya getiren Contemporary Istanbul, İstanbul Boğazı’nda sanat ve keyif dolu bir akşam yaşattı.Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary Istanbul’a, bu sene 42’si yabancı, toplam 73 galeri ve yaklaşık 1.500 sanat eseri sanatseverler ile buluştu.
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