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Uluslararası Sanat Dünyası “Contemporary Istanbul”

Contemporary Istanbul, 14 Eylül’de kapılarını açtı.

Arzu Sabancı
Ali Koç
Ali-Selcen Doğan
Aslı Ekşioğlu
Aylin Saruhan
Ahmet Güneştekin
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Özkaya, Ceren Arkman, Demet Kaptanoğlu, Irmak Arkman
Ayşegül Toplusoy
Banu-Hakan Çarmıklı
Begüm Gazioğlu Ballı, Birnur Gazioğlu
Berrak Barut, Alpin Albayrak
Beyza Uyanoğlu
BMW Art Car
Burcu Karabacak
Can Has
Can Helvacıoğlu, Deren Karaca, Kubilay Tiryakioğlu
Dilek Hanif
Ecehan-Ece Kurdoğlu
Elif Dürüst
Emin Hitay
Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar
Ersin Kayalar, Siren Ertan
Esra Civelek
Esra Oflaz Güvenkaya
Feryal Gülman
Gözde-Aytek Şavkan
Hasan-Hilal-Hakan Kosif
İbrahim-Maya Bitargil
Levent Kızıl
Leyla Alaton
Maide-Emre Kurttepeli
Mert Vidinli
Mina Başaran
Murat Özyeğin
Nazlı Çelik
Nur Atan Demirağ
Oya Eczacıbaşı
Özcan-Aylin Tahincioğlu
Rabia-Ali Güreli
Seda Söğütlü
Selin Özkaynak, Roula Habbab
Serdar Bilgili
Serra Taşkent
Serra Türker
Sevim-Emir Uyar
Sitare Akdilek
Suzan Sabancı Dinçer
Turgut-Suzan Toplusoy
Yosun Güreli
Zeynep-Can Köseoğlu
Sanat, Sergi

Uluslararası Sanat Dünyası “Contemporary Istanbul”

yazan:
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Her sene İstanbul’u uluslararası sanat merkezlerinden biri haline getiren Contemporary Istanbul çağdaş sanat fuarı, 14 Eylül’de kapılarını açtı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri gecede bir araya getiren Contemporary Istanbul, İstanbul Boğazı’nda sanat ve keyif dolu bir akşam yaşattı.Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary Istanbul’a, bu sene 42’si yabancı, toplam 73 galeri ve yaklaşık 1.500 sanat eseri sanatseverler ile buluştu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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