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Kasım’da Gülmek Başkadır

Suzan Kardeş
Etkinlik

Kasım’da Gülmek Başkadır1 min read

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Türkiye’nin ilk komedi festivali olma özelliğini taşıyan Ankara Uluslararası Komedi Festivali’nin dördüncüsü, 14-25 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl da çok alternatifli bir programa sahip olan Ankara Uluslararası Komedi Festivali süresince yerli ve yabancı ünlü güldürü sanatçıları, çeşitli mekanlarda Ankara seyircisi ile buluşacak.

 

Sanat yönetmenliğini bu yıl da usta mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu’nun üstlendiği festivalin programında tiyatroları, stand-up gösterilerini, atölyeleri, müzikalleri, çocuk etkinliklerini ve amatör komedyenler için düzenlenen etkinlikleri bulunduruyor. 4. Ankara Uluslararası Komedi Festivali, Başkent seyircisine keyifli bir Kasım ayı vaat ediyor. Haldun Dormen, Cem Davran, Sumru Yavrucuk, Gül Sunal, Vedat Özdemiroğlu, Alpay Erdem, Celil Nalçakan, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Ege Kayacan, Hatunlar Stand-up Ekibi ve Suzan Kardeş, festivale bu yıl konuk olacak sanatçılardan bazıları… Ayrıca Açık Mikrofon Gecesi, Hatunlar Stand-Up Gecesi ve Doğan Onur Abur Cubur Show performansları ise oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Etkinlikler Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, MEB Şura Salonu, Yılmaz Güney Sahnesi,  Congresium, Route Sahne, 6;45 Kaybedenler Kulübü, Gagamanjero ve Çankaya Üniversitesi’nde sergilenecektir. 4. Ankara Uluslararası Komedi Festivali hakkında detaylı bilgiye www.ankarakomedifestivali.com.tr adresinden veya etkinliğin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarından,  etkinlik biletlerine ise Biletix, Dost Kitabevi Şubeleri ve etkinliklerin düzenleneceği salonlarda bulunan gişelerden ulaşılabilir.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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