“Dile Benden Ne Dilersen…”

yazan: MAG 1

Hayalperestliği bir çözüm yolu olarak benimsemiş Aslı Kutluay’ın farklı projelerde sergilenmiş eserlerinden oluşan ve bir seçki niteliğindeki “Dile Benden Ne Dilersen” B&T Ankara Showroom Sergi Salonunda izleyicilerle buluştu.

Sanatçı ve tasarımcı Aslı Kutluay 2018’den beklentileri tasarımın sanat ile birlikteliğine vurgu yaparak mekan ve sanat işleri arasında ilişki kurmayı hedeflediği sanat çizgisindeki tasarımlardan oluşan mekana ve izleyicilerine duyarlılık gösteren, tutarlı ve bütünsel “bir seçki” oluşturuyor ve bunları hikayenin kurgusu şeklinde sergi salonuna yerleştiriyor.