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“Dile Benden Ne Dilersen…”

ARZU MEREY
ASLI KUTLUAY
ASYA-GAMZE-AYŞE İLALAN
BELİZ BÜYÜKHANLI
ELİF ÖZER
ELVAN AYDEMİR
ESRA BAYSAL
GAMZE GÜNGÖR
İLKNUR DEMİR
JALE ÇAKIROĞLU
NESLİHAN SARAÇLAR
NESLİHAN UZEL
SELİN ALICI
Davet, Kültür, Sergi

“Dile Benden Ne Dilersen…”

yazan:
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Hayalperestliği bir çözüm yolu olarak benimsemiş Aslı Kutluay’ın farklı projelerde sergilenmiş eserlerinden oluşan ve bir seçki niteliğindeki “Dile Benden Ne Dilersen” B&T Ankara Showroom Sergi Salonunda izleyicilerle buluştu.

Sanatçı ve tasarımcı Aslı Kutluay 2018’den beklentileri tasarımın sanat ile birlikteliğine vurgu yaparak mekan ve sanat işleri arasında ilişki kurmayı hedeflediği sanat çizgisindeki tasarımlardan oluşan mekana ve izleyicilerine duyarlılık gösteren, tutarlı ve bütünsel “bir seçki” oluşturuyor ve bunları hikayenin kurgusu şeklinde sergi salonuna yerleştiriyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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