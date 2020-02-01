Tutkulu, İçten, Aşık Hande Soral, İsmail Demirci

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Ekranların sevilen yüzü Hande Soral ve reytinglerde başarıyı yakalayan Kuzey Yıldızı dizisinin Kuzey’i, İsmail Demirci ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Güzel çift, özel hayatlarından oyunculuğa kadar birçok konuyu samimiyetle paylaştı.

Birkaç cümle ile kendinizi anlatabilir misiniz?

Hande Soral: İsmail beni anlatsın, ben de onu anlatayım. En zoru insanın kendini anlatması… İsmail; merhametli, komik, zaman zaman huysuz ama çok anlayışlı, zor gibi görünse de bir gülümsemeyle kalbini fethedebileceğiniz, kocaman bir adam.

İsmail Demirci: O zaman ben de Hande’yi anlatayım: Merhametli, anaç, zorları kolaylaştıran, aşık olduğum kadın. Aynı zamanda en yakın arkadaşım.

Tanışma hikâyenizi dinlemek isteriz…

Hande Soral: İsmail tanışma hikâyemizi benim anlatmamı hiç istemez. Çok uzun anlatıyormuşum ama size özetle anlatacağım. Bodrum’da tanıştık, uzun uzun bakıştık ve İsmail tanışmak için yanıma geldi. Pardon çakmak istemek için… Ben de, çakmak istemek çok kötü numaraydı dedim.

Hayatınızda kırılma noktası diyebileceğiniz anlar nelerdir?

Hande Soral: Üniversiteyi kazanıp İstanbul’a gelmem, “Komedi Dükkanı” programında sahneye çıkmam, geçirdiğim trafik kazası, İsmail ile tanışmam… Hepsinin hayatıma etkileri büyük oldu.

İsmail Demirci: Oyunculuğa karar vermem… Ben 23 yaşında girdim konservatuvara. Daha önce bilgisayar programcısıydım. Oyunculuğa karar verip okulunu okumak istemem, benim için gerçekten kırılma noktasıdır.

Sektörün bugünkü durumunu göz önünde bulundurarak yine oyuncu olma yolunu seçer miydiniz?

Hande Soral: Oyunculuk yapmaya karar verdiğimde, para kazanmak, kariyer yapmak ya da tanınır olmak aklımın ucundan geçmemişti. Çok sevdiğim için başladım ve bugün artıları olduğu gibi eksileri de var ama ben hala işimi aşkla yapıyorum.

İsmail Demirci: Ben sektörden ve şartlardan bağımsız olarak oyunculuğu seviyorum. Sektöre girmeden önce de sektörün zorluklarından haberdardım. Şartlar iyileşse hepimiz için daha güzel ve kolay olacak. Ama şartlar buysa yine de oyunculuk yapmak istiyorum. Çünkü gerçek manada bildiğimi hissettiğim tek iş bu. Çok memnunum bu işi yapmaktan. Tekrar seçme şansım olsa asla başka bir iş yapmak istemezdim. Hayalim sektörün farklı dallarına da hizmet etmek. Yönetmen olmak istiyorum. Bir şeyler karalıyorum. Günün birinde kendi filmlerimi çekmek istiyorum. Oyunculardan iyi yönetmenler çıktığını düşünüyorum. Umarım ben de iyi bir yönetmen olma yolunda doğru adımlar atarım.

Proje seçimlerinizde neleri göz önünde bulundurursunuz?

Hande Soral: Önceliğim senaryo… İyi yazılmış bir proje, doğru cast ve yönetmen, yapımcı diye sıralayabilirim. Aslında olması gerektiği gibi.. Fakat kararımı aklımla değil daha çok duygularımla veririm.

İsmail Demirci: Bir hocam, “Dramatik bir metinden kendi rolünüzü çıkarın, eğer yapı dağılıyorsa o rolü oynayın.” derdi. Böyle bakıyorum. Beni okurken heyecanlandırıyorsa, şurasını da şöyle oynarım diyebiliyorsam, hayal kurduruyor ise, kabul ediyorum.

İlerleyen zamanda sizi beraber bir projede görecek miyiz?

Hande Soral: Dizi olarak sanmıyorum ama sinema filmi olabilir tabii ki, hem de çok güzel olur.

İsmail Demirci: Büyük konuşmak istemem ama sinema filmi dışında pek sıcak bakmıyorum.

Oyuncu biri ile evli olmanın veya sette geçen uzun vakitlerin evliliğinize etkisi nasıl olmuştur?

Hande Soral: Aynı anda çalıştığımızda birlikte çok vakit geçiremiyoruz ama ikimizin de çalışmadığı zamanlar oluyor neyse ki. Oyunculuğumuzun evliliğimize etkisi var mı bilmiyorum ama mesleğimize çok var…

İsmail Demirci: Artı veya eksi diyemem. Biz evlendiğimizde de oyuncuyduk, şimdi de oyuncuyuz. Böyle olacağını bilip, kendimizi ona göre konumlandırmıştık. Elbette özlüyoruz birbirimizi. Bence burada tek sıkıntı özlemek… Şu an Ordu’da “Kuzey Yıldızı” çekimlerim var ve eşimi özlüyorum. Onun dışında bir sıkıntı yok.

Önünüzdeki ilk tatil fırsatında gideceğiniz rota neresi olur?

Hande Soral: Galiba Amerika. Hem gezerek hem dinlenerek uzun bir tatil planlıyoruz.

İsmail Demirci: Uzun süredir bir Amerika tatili planlıyoruz. Umarım olur.

Hangi ülke sizi tanımlıyor? Türkiye dışında nerede yaşamak isterdiniz?

Hande Soral: Ülke diye ayıramam ama şehir derseniz Amsterdam. Küçük, kalabalık ve güvenli bir şehir. Muhteşem bir mimari, sanat, istediğinde sakin… Yaşayabilir miyim, denemeden bilemem.. Barcelona’da çok rahat yaşarım ama İstanbul’dan sonra yine büyük bir şehirde yaşamayı tercih eder miyim ondan emin değilim.. Her ikisini de tecrübe etmek isterdim.

İsmail Demirci: Ben Türkiye’de yaşamaktan çok mutluyum. Bu soruya cevabım yine Türkiye olurdu. Bu kültürün insanıyım ve kendimi burada çok rahat ifade edebiliyorum. İnsanlarını seviyorum, havasını, suyunu… Dünyanın hiçbir yerinde bunları bulamadım. Ben yine burada yaşamak isterim.

Hayattaki olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Hande Soral: Olmazsa olmazım; ailem.

İsmail Demirci: Yemek yemek… Yemek benim için bir tutku. Yemek için yaşıyorum diyebilirim. Güzel yemek yemek için dünyanın öbür ucuna giderim.

Aşkı nasıl tanımlarsınız?

Hande Soral: Kim tanımlayabilmiş ki? Aşk, duygu durum bozukluğu bana göre… Çok sevmek, çok özlemek, yanındayken de özlemek, hep yanında istemek, midende kelebekler uçuşması, gözlerinin dolması gibi birçok neden… Bendeki liste daha da uzun.. Ama aşkın en güzel hali, demlenmiş hali…

İsmail Demirci: Ben aşkı tanımlamaktan ziyade yaşamayı tercih edenlerdenim.

Bu zamana kadar en unutulmaz anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?

Hande Soral: İsmail ile ilk tanıştığımız gün, İsmail’in Bodrum’da son gecesiydi. Tatillerimiz bittikten sonra İstanbul’a döndük. Kahvaltı yapmak için birbirimizle sözleştik. İsmail bir hafta sonra mesaj attı. Nasılsın diye… Çeşme’ye gidiyoruz dedim ve tesadüfen onların bulunduğu yere rezervasyon yaptırmışız. İki saat sonra yine karşılaştık ama İsmail’in son gecesiydi. Ertesi gün havaalanına gitti. Uçakları beş saat rötar yaptı, hemen valizini alıp geri döndü, benim yanıma. Bir daha hiç ayrılmadık.

Sizce mutluluğunuzun sırrı nedir?

Hande Soral: Güven… Güven temelinde kurulmayan bir ilişkide huzur, mutluluk zor..

İsmail Demirci: Söylersem sırrı kalmaz değil mi ? Şaka bir yana mutluluk, sağlıkla çok ilintili. Sağlıklıysak mutluyuz.

14 Şubat, yıl dönümü veya doğum günü gibi özel günlere önem verir misiniz?

Hande Soral: Doğum günlerimizde ve evlilik yıl dönümümüz de küçük kutlamalar yaparız ama bizim için 14 Şubat sadece sözlü bir kutlama oldu.

İsmail Demirci: Elbette. Özel günler insanların birbirine verdiği değeri tekrar tekrar göstermesi için bir fırsat. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz.

İlişkinizin uyumunu nasıl tanımlarsınız? Birbirine zıt iki karakter misiniz yoksa her konuda çok iyi anlaşan iki karakter misiniz?

Hande Soral: Aslında iyi oyun arkadaşıyız, birlikte çok eğleniriz, çok güleriz, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama karakter olarak benzemeyiz.. Her konuda anlaşamasak da anlaşmak için ortak bir yol bulmayı başarabiliyoruz en azından..

İsmail Demirci: Genellikle zıt karakterleriz. Ben endişeliyimdir, Hande rahat. Ama zevklerimiz çok benzer. Tamamen zıt ya da tamamen aynı diyemeyiz. Her ikisinin de olduğu konular var.

KISA KISA

Sizce aşk…

Hande Soral: İsmail

İsmail Demirci: Hande

İlk buluşmanız?

Hande Soral: Alaçatı

Filminiz?

İsmail Demirci: 13 Mart Müstakbel Damat

Şarkınız?

Hande Soral: Düğün şarkımız, Ed Sheeron- Shape Of You

Birbirinizi ilk gördüğünüz an?

Hande Soral: O bana bakmazken aslında ona bakıyordum.

İsmail Demirci: Bana bakmadığını düşündüm..