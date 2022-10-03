Sportif, Motive, Coşkulu Rabia Soytürk

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Star’da yayımlanan “Duy Beni” dizisinin Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kendisini ekranlarda ilk kez Şahsiyet dizisindeki Süveyda karakteriyle gördüğümüz Soytürk ile hayatına dair merak edilenleri konuştuk. Oldukça keyifli bir kapak çekimi yaptığımız röportajımız sizlerle…

Son dönemin öne çıkan isimlerinden biri olmak nasıl bir duygu? Bugünleri hayal etmiş miydiniz?

Yaptığım işin karşılığı olarak etrafımdan gördüğüm ilgi hoşuma gidiyor. Elbette ulaştığım nokta beni mutlu ediyor ama hayalimdeki noktaya ulaşmak için daha çok adım var. Kendi içimde tarttığımda sonuca ulaşmış değilim. Her adımımı başarılı şekilde atmaya ve işlemeye çalışıyorum.

Ekranda çoğu oyuncu kendini beğenmez ve eleştirir. Sizin bakış açınız nasıl, kendinizi izlemekten keyif alıyor musunuz?

Ben de çoğu meslektaşım gibi kendimi eleştiriyorum elbette; ama iyi bulduğum, keyif aldığım anlarda da kendimi izlemekten alıkoymuyorum. Mahrum etmiyorum yani. İyi yaptıysam, o sahneyi doya doya izliyorum. Bir noktada da oradan besleniyorum.

Geleceğe yönelik hayalleriniz neler?

Galiba standart bir cevap olacak ama global bir işte yer almak.

Türkiye’yi başka ülkelerle kıyasladığınızda dizi sektörü konusunda sizce nasıl bir yerde?

Teknik olarak iyi bir noktada. Dünya standartlarına da yaklaştığını düşünüyorum. Çok iyi dijital işlerimiz var; ama ana akım dizilerinin sürelerinden dolayı sıkıntıları var. Beş günde, yüz yirmi ila yüz otuz dakikalık bir hikâye anlatmanın çok zor olduğunun herkes bilincindedir herhalde.

Rabia’nın bir günü nasıl geçiyor?

Şu an Rabia’nın maalesef ki kendine çok ayırdığı bir zamanı yok set dışında. Repo günlerimde genelde dinlenmeyi tercih ediyorum.

Star’da yayımlanan “Duy Beni” dizisi ile oldukça ilgi gördünüz. Projede canlandırdığınız “Ekim” karakterini nasıl tanımlarsınız?

Ekim; derdi olan, bu dertlerini haykırmasına rağmen kimseye duyuramayan bir karakter. Dolayısıyla haykırmanın dışına çıkıp başka çözüm yolları bularak kendini ifade etmeyi öğrenen, vazgeçmeyen ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir karakter.

Sporla ilgilenmeyi sevdiğinizi biliyoruz. Bu tutku nereden geliyor?

Beni yeni güne motive eden bir şey spor. Kendimi iyi hissetmemi sağladığı için genel olarak güne başlarken ya da gün sonu yaptığımda ruhsal ve fiziksel olarak beni rahatlatıyor.

Yaza veda ederken soralım. Rabia Soytürk yaz insanı mı yoksa kış insanı mı?

Kesinlikle yaz insanıyım.

Moda ve alışveriş, kadınların vazgeçilmezi. Siz de fresh tarzınız ile dikkat çekiyorsunuz, dolabınızın vazgeçilmezleri neler?

Sanırım, ben rahatına düşkün insanlardanım. Siyah elbise, tayt ve her renk tişört…

İşten arta kalan zamanınızda vakit geçirmekten en çok zevk aldığınız yer neresi, nerede huzur buluyorsunuz?

Ev insanıyımdır. Konfor alanımın tamamı evime ve aileme ait diyebilirim.

Sizi cesaretlendiren ve hayat felsefesi edindiğiniz bir mottonuz var mı?

Senin hayallerin, senin hayatın. Sakın hayallerin için, sahip olduğun coşkundan vazgeçme.

Bundan on yıl sonraki Rabia’ya neler söylemek isterdiniz?

Kendine iyi bak, sağlığını koru. Kavuştuğumuzda yine sarılalım olur mu? Küsme bana.

RÖPORTAJ: YASEMİN ULUSOY

FOTOĞRAF: SİNAN ARSLAN

STYLING: SİMGE YÜCE PÜRKAYA

MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR

SAÇ: GÖRKEM GÜRER

RETOUCH: ENES YURTBAY

STYLING ASİSTANI: AZİZE VARLIK

FOTOĞRAF ASİSTANI: BERK KANSIZ

MEKAN: DİVAN İSTANBUL