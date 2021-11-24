İnşaat ve Enerji Sektörlerinin Öncü İsmi EKPET İnşaat

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İnşaat ve petrol sektöründe elde ettiği başarıları ile kısa zamanda Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında giren EKPET İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd Şti’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, genç ve vizyoner iş insanı Selman Reşitoğlu, firmasının kuruluş hikâyesinden faaliyet alanlarına, iş hayatındaki önceliklerinden ileriye yönelik hedeflerine kadar merak edilenleri MAG Business için yanıtladı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1986 yılı, Batman doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise ve lisans eğitimimin tümünü de Ankara’da tamamladım. Çevrem ve ülkem adına verimli, yenilikçi, üretici olmak için çok çalışan, hayatta her anımızın ve nefesimizin kıymetini bilen biri olarak herkese ve her şeye karşı nezaketle davranan biri olarak tanımlayabilirim kendimi…

EKPET İnşaat ne zaman ve nasıl kuruldu?

Kuruluş serüveninden söz edebilir misiniz?

1990 yılında; büyük bir emek ve heyecanla rahmetli babam Abdülkerim Reşitoğlu ve değerli amcam tarafından kurulmuş olup, petrol türevleri ve inşaat taahhüt işleri ile serüvenine başlamıştır. O günden bugüne, üzerine katarak ve bayrağı babamdan devralarak; üç binden fazla çalışanı olan, istihdam odaklı ve ülke ekonomisine katkıda bulunma şiarı ile devam etmekte olan bir firma konumdayız. Etik değerlere saygılı, kaynaklara ve çevreye dost, iş ve işçi sağlığı kurallarına bağlı, sosyal sorumluğunun farkında ilk gün heyecanıyla çalışıyoruz. Her geçen gün portföyünü genişleten EKPET, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde alt yapı ve üst yapı projelerine devam etmekte olup, yeni yatırımların ihalelerinde de yer almak adına gerekli tüm çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Zengin makine parkı ve günümüz teknolojisinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendiren firma, çatısı altındaki tecrübeli çalışma arkadaşları, tüm paydaşlarıyla profesyonellik ve karşılıklı güven ilkesine dayalı, çağdaş bir yönetime sahip ve sağladığı imkanlarla Türkiye’nin deneyimli firması olma konumunu sürdürmektedir.

EKPET’ in diğer faaliyet alanlarından bahsedebilir misiniz?

Lokomotif faaliyet alanımız, yurt içi ve yurt dışında inşaat-taahhüt sektörü olup, bunun yanında yenilenebilir enerji, tarım ve madencilik sektörlerinde de önemli yatırımlarımız bulunmaktadır.

Hayatınızda yolundan ilerlediğiniz, örnek aldığınız ve sizin için çok önemli olan biri var mı? Bu konudan bahsedebilir misiniz?

Halen EKPET İnş. San. Taah. Ve Tic. Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, çok değer verdiğim amcam Abdurrahman Reşitoğlu diyebilirim. Hayatımda çok önemli bir yere sahip, öyle de kalacak… Çünkü kendini sürekli yenileyen, dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel birçok konuyu yakından takip eden hatta katılan bir kişi… İş yaşamının gereklerini yerine getirirken, gerçek başarının hayatın her alanında verimli olmak olduğunun farkında bir insan. Bana yeni kapılar açan, yeni vizyonlar katan bir rehber, kendisi…

Sizin için hayattaki en önemli değerler nelerdir?

Benim için hayattaki en önemli değerleri; aile, dürüstlük ve kul hakkı olarak belirtebilirim. Ailem başta olmak üzere; bu değerler benim olmazsa olmazımdır.

İş yaşamında “vizyon” ve “misyon” belirlemek sizce neden önemli?

Vizyon; firmamızı geliştirmek, gelecekte belirli varsayımlar çerçevesinde nerede olmayı arzu ettiğimizi gösterir. O konuma varmayı ve nereye ulaşmak istediğimizi gösterir. Misyon ise şirketin vizyonunu yakalamak için kullanılan gereksinimlerin tamamıdır. Şirketleri; bugün olduğundan çok daha iyi bir yere getirmek için her ikisini birleştirdiğimizde hareket alanını, risk iştahını, stratejilerin yönünü ve şiddetini belirleyen çok önemli bir pusuladır. Aklıma gelmişken, hemen Rahmi Koç’tan bir alıntı yapayım: “Misyonu zayıf olan vizyonlar illüzyondur.”

İş hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz ilkeleriniz neler?

Sözünün eri olmak, sürekli gelişime açık olmak ve kendini yenileyebilmek önemli erdemlerdir. Hem iş hayatım hem de özel hayatımda bu ilkeler benim için daima önemlidir.

Sizce başarı nedir? Başarının anahtarları nelerdir?

Başarıyı, hedefi gerçekleştirebilmek veya beklentiyi karşılayabilmek olarak tanımlayabilirim. Motivasyonu yüksek tutmak, istikrarlı ve adil olmak, zaman ve emek harcamak; başarıya giden yolda en önemli anahtarlardır.

Sizce rekabet nedir? Rakipsiz olmak için neler yapılmalıdır?

Rekabet kaliteyi beraberinde getirir. İş hayatında adil, serbest ve açık rekabete inanıyorum. Rekabet avantajımızı etik olmayan veya yasalara aykırı iş uygulamaları ile değil, yaptığımızı işlerin kalitesi ile elde ediyoruz. Rekabet iş dünyasının olmazsa olmazıdır.

Atılmayı düşündüğünüz farklı sektörler var mı?

Globalleşen dünya konjonktürü ihtiyaçlarına uygun şekilde devam eden altyapı çalışmalarımızla e-ticaret sektöründe de yakın zamanda önemli bir marka olmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki yıllarda kendinizi ve şirketinizi nerelerde görmek istiyorsunuz? Hayalleriniz neler?

Ailem ve ekibimle birlikte çalıştığımız bu süre boyunca yurt içinde bulunan en büyük firmalar arasında yer almaktayız. Bu başarımızı özellikle, istihdam odaklı bir şekilde devam ettirebileceğimiz sürece; firmamızın geleceğinde marka dolu başarılar olacaktır.

İş hayatına yeni atılacak, girişimci gençlere neler önerirsiniz?

En büyük önerim ne iş yaparlarsa yapsınlar; yapacakları işi sevsinler, işlerine heyecan ve saygı duysunlar. Kendilerini geliştirmek, araştırmacı olmak, hareketlilik, alıcılarının açık olması ve dinamizm; genç girişimcilere başarıyı getirecektir.

Sizce ilerleyen yıllarda hangi sektörler yükselişte olacak ve hangi sektörler eski önemini yitirecek?

Bence yakın gelecekte de inşaat sektörü tüm hızıyla devam edecektir. Yenilebilir enerji kaynakları, bilişim, üretim ve tarım sektörlerinin önemleri daha da artacaktır. Bence perakende sektörü önemini yitirecek olup, yoğun emek ve iş gücü; yerini teknoloji ve makineleşmeye bırakacaktır.

Günün stresini ve yorgunluğunu nasıl atıyorsunuz?

Genelde çok stresli bir yapıya sahip değilim ama stresli olduğum zamanlarda dışarıya yansıtmıyorum. Bazen ailemle geçirdiğim çok ufak anlar bile günün yorgunluğunu unutturmaya yetiyor.

Hobileriniz veya vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınız var mı?

En büyük hobim ve vazgeçilmezim off-road… Bunun dışında ise yürümek, safari yapmak beni rahatlatan aktiviteler arasındadır.

Seyahat etmeyi seviyor musunuz? En çok nereye gitmekten hoşlanıyorsunuz?

Evet çok seviyorum. Özellikle, daha önce görmediğim bir kültür mirasına sahip olan, yabancı ülkelere gitmeyi tercih ediyorum.