Çekici, Renkli, İdealist – Yasemin Kay Allen

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Çekici güzelliği ve başarılı performansıyla yer aldığı projelerde izleyenleri kendine hayran bırakan güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, yakın dönem projelerinden özel hayatına kadar kendisi hakkında merak edilenleri MAG okurları için içtenlikle yanıtladı.

Rol aldığınız dizi ve filmlerde gösterdiğiniz performans ile çok ses getirdiniz. Yakın zaman içerisinde sizi göreceğimiz dizi ya film projeniz mevcut mu?

Şu anda Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar ile Yüksel Aksu yönetmenliğinde Exxen’e bir dizinin çekimleriyle meşgulüm. Erkek dünyasında ayakta kalmaya çalışan üç ev kadınının polisiye geriliminin kara komik hikayesi…

Projelerinizde canlandırdığınız karakterler içerisinde kendinizi en yakın hissettiğiniz karakter hangisi oldu?

Hepsinde benden bir parça var, seçmekte zorlanırım. Strike Back’ten Katrina Zarkova demek zorundayım sanırım, konvansiyonel yaşamın biraz dışındayım, savaşçıyım, kendi başımın çaresine bakarım. Böyle dediğime bakmayın, duygusal olarak Su ve Ateş filmindeki Yağmur’um. Buna benim vereceğim cevap ile en yakın arkadaşımın vereceği cevap farklı olabilir. İçimde henüz gün yüzü görmeyi bekleyen o kadar çok arketip var ki.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Sizin için bir tutku muydu?

Oyunculuk, hayatımda hep vardı. Film ve dizi setlerinde çok vakit geçirdim. Lisedeki drama derslerinde kabuğumdan nasıl çıktığımı hatırlıyorum, hocamı hala özlerim. Farklı noktalarda tohumlar ekildi.

İleriye yönelik kariyer planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Kariyerinizde “hedeflediğim nokta bu” dediğiniz zirve noktası nedir?

Açıkçası şu an pandemi sebebiyle herhangi bir plan yapmamaya çalışıyorum. Akışına bırakıyorum, şu an önümdeki işe odaklıyım.

Öz eleştirinizi yapar mısınız? Kendinizi eleştirdiğiniz konular neler?

Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi tutmak ve diplomatik olmakta zorlanabiliyorum, olaylara bazen gereksiz manevi değerler bağlıyorum.

Moda tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Şık takım elbiseler, çizmeler, androjen, pratik, biraz da dandy ya da onun kadın versiyonu, quaintrelle gibi diyebilirim..

Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlarla da çok dikkat çekiyorsunuz. Orada gördüğümüz “Yasemin Allen” aslında kendi özünü yansıtan mı?

Evet, sosyal medyada gayet kendimim ama parça halinde görüldüğü için tam resim yine net olmayabilir tabii ki. Paylaştıklarımı yadırgayanlar da görüyorum. Açıkçası ne istersem onu yapıyorum, anlayan, biraz gülmek isteyen beri gelsin.

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğiniz projeler arasında en çok hangisi sizde etki bıraktı?

Gerçekleştirdiğim projelerimin hepsinin ben de ayrı bir etkisi oldu. Geleceğe bakıyorum artık.

Eğer oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Ressam, yazar ya da müzisyen olmayı seçerdim.

Sürüngenlere olan ilginiz de çok ses getirdi. Her zaman korkusuz musunuz? Yoksa sizi de korkutan şeyler var mı?

Ben sürüngenlerle korkuyu kafamda çok birleştirmiyorum. Zehirsiz ve size gücü yetmeyen yılandan pek bir zarar gelemez. Risk ve korku her zaman el ele olmak zorunda da değil. Böceklerden biraz daha korkuyorum, Avustralya’da yaşadığım zamanın herhalde bu canlılarla olan ilişkime etkisi var. Orada en zehirli yılanlar ve böcekler yaşıyor ama bununla barışıp tedbirini alıyorsun, ilk müdahale nasıl yapılmalı öğreniyorsun. Korkularım genelde soyut kavramlardan oluyor, somut şeyleri anlamak daha kolay. Soyut olan sen nereye evrilirsen seninle evrilebiliyor, düşüncelerinle birleşebiliyor. Onlar ufak, tatlı suratlı yılandan çok daha korkutucu. n

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK

FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU

STYLING: SİMGE YÜCEPUR KAYA

SAÇ: AKIN ÜNAL

MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR

YÖNETMEN: COŞKUN TURGUT

MEKAN: TİLKİ YAPIM

FOTOĞRAF EKİBİ: SİNAN ARSLAN, ALPER ÖZKOKMAZ

MAKYAJ ASİSTANI: GİZEM ERGİN RETOUCH: ENES YURTBAY

STYLING ASİSTANLARI: FATMA ERDOĞAN, AZİZE VARLIK

VIDEO ASİSTANI: KEREM KAPLAN

SAÇ ASİSTANI: GÖRKEM GÜRER