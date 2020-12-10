Büyüleyici, Çekici, Cesur – Hande Erçel

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Güneş’in Kızları dizisi ile ekranlara asıl çıkışını yapan şimdilerde ise Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü canlandıran Hande Erçel ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Güzelliğiyle olduğu kadar mütevazılığıyla da herkesi kendine hayran bırakan başarılı oyuncu kariyeriyle ilgili planları, hayalleri ve kendisine dair merak edilenleri MAG okurları ile paylaşıyor…

Hande Erçel 3 kelime ile kendisini anlatsa nasıl anlatırdı?

Aslında etiketleri pek sevmem. Her duruma göre değişen özelliklerim var ama genel bir şey söylemek gerekirse; hayvansever, doğa aşığı ve tutkulu.

Her zaman pozitif enerjiniz ile görüyoruz bunun sırrı nedir?

Her zaman pozitif enerjide olmuyorum. Herkes gibi benim de inişli çıkışlı günlerim oluyor. Ancak negatif enerjiyi hemen üzerimden atmanın yollarını arıyorum. Kendimi pozitifken daha çok seviyorum.

Dizi, set yoğunlukları derken hayat nasıl gidiyor peki?

Öyle bir sektörde çalışıyoruz ki çalışma düzeni içinde kendimize ayırdığımız vakit çok olamıyor. Fırsat bulabildiğimde kendime ve aileme zaman ayırıyorum.

Çok fazla seviliyorsunuz ve tanıdığımız günden bu yana çizginizi hiç bozmadınız. Bu büyük bir başarı. Nasıl başarıyorsunuz?

İşimi çok seviyorum. Her fırsatta kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. İş dışındaki hayatımı ise mümkün olabildiğince kapalı tutmaya çalışıyorum.

Bu zamana kadar canlandırdığınız karakterler içerisinde kendinizi en yakın hissettiğiniz hangisi oldu?

Her bir karakterin yeri ben de ayrı. Ama şu ara kendimi Eda’ya daha yakın hissediyorum.

Farklı birçok karakteri canlandırdınız? Bir senaryoda sizi en çok etkileyen şey ne oluyor?

Karakterin hikâyesi ve yolculuğu dikkatimi çeker. Gözümü kapattığımda senaryoda kendimi görebiliyor muyum? Gözümü açtığımda bu işin içinde olmalıyım diyorsam benim için yeterli.

Yoğun bir ilgi ve sevgi ile her çalışmanız takip ediliyor bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Çok büyük bir hayran kitlesinden bahsediyoruz bir hayli yorucu olmalı…

Aslında özel bir yönetme çabam yok. Yönetilmesi gereken bir durum olursa ekibim hallediyor. Ben her zaman bir iletişim halindeydim sosyal medyayı da iletişim aracı olarak görüyorum.

En büyük hayaliniz nedir?

Birçok hayal sayabilirim. Hayallerim, her deneyimim ile daha da büyüyor. Yakın zaman içinde yapmak istediğim ilk şey tablolarımı sergilemek.

Dijital platformlar son dönemde hızlı bir ilerleme kaydediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital platformun dizi ve film sektörüne nasıl bir etkisi oldu?

Dijital platformları çok destekliyorum. Bu konuda geç bile kalındığını düşünüyorum. Dijital projelerin bizi daha özgür kıldığına inanıyorum.

Sizi dijital projelerde de görecek miyiz?

Umarım görürsünüz ben de çok istiyorum.

Kendinize zaman ayırdığınızda en çok yapmaktan hoşlandığınız şeyler nelerdir?

Çizim yapıyorum. Bu alanda dersler alıyorum hatta sanat tarihi derslerimi iple çekiyorum. Spor yapmaktan çok keyif alıyorum ve köpeklerimle ilgileniyorum.

Hep böyle sakin ve pozitif misiniz? Öfkelendiğinizde olaylara tepkiniz nasıl oluyor?

Sakin bir enerjim olduğunu arkadaşlarım da söylüyor. Her zaman sakin ve pozitif miyiz? Evet olmayı tercih ediyorum. Olaylar karşısında empati kurup durumu anlamaya çalışıyorum. Ancak sınırlarım çok zorlanırsa ve çok sinirlenirsem ben de her insan gibi fevri davranabiliyorum.

İzlediğiniz ve takip ettiğiniz dizi ve filmlerde kendinizi düşündüğünüzde canlandırmaktan keyif alacağınız karakterler ve özellikleri neler?

Daha çok sınırları zorlayan ve gizemli karakterler ilgimi çekiyor. En son izlediklerimden Sarah Paulson’un canlandırdığı Ratched karakterini oynamak isterdim.

Oyuncu olmasaydım şu mesleği seçerdim dediğiniz bir meslek var mı?

Eğer oyuncu olmasaydım Küratör olmayı seçerdim.

Seyahat etmeyi de çok seviyorsunuz. Sizi büyüleyen yerler nereler oldu?

Ben daha çok Uzak Doğu insanıyım. Ubud’un doğasına aşık olmuştum. Prag da beni çok etkilemişti bir tablonun içindeymişim gibi ve tabi New York…

Olmazsa olmaz dediğiniz şeyler nelerdir?

Ne yaparsan yap tutkusuz olmaz. Hevessiz hiç olmaz. Heves yoksa nefes de yok..

Aylin Mavi’ye olan düşkünlüğünüzü biliyoruz. Gelecekte bu röportajı okuyacak ona nasıl bir not bırakmak isterdiniz?

Sen ailemize gelen en güzel hediyesin. Teyzen hayat boyu yanında özgür kız.

Fantastik filmlere ilginizi dile getiriyorsunuz. Peki siz bir süper kahraman olsanız hangisi olurdunuz ya da nasıl bir süper kahraman olurdunuz?

İnsanların dilek haklarını iyiliğe ve güzelliğe kullanmaları için bir süper gücüm olsun isterdim.