Başarılı, Enerjik, Cana Yakın Jessica May

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“Yeni Gelin” dizisiyle üne kavuşan, Brezilyalı güzel model ve oyuncu Jessica May ile Türkiye’de sürdürdüğü kariyeri, gelecek projeleri ve yeni dizisi “Maria ile Mustafa” hakkında MAG okurlarına özel keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Bu günlerinizin nasıl geçtiğini sorarak başlayalım…

Silgi kullanmadan kusursuz bir yazı yazmak gibi geçiyor şu sıralar; malum, hata yapma lüksümüzü minimize ettiğimiz bir hastalık döneminden geçiyoruz. Mutluluğumu korumaya ve önlemleri bırakmamaya özen gösteriyorum.

Dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz, ancak bir yandan da karantina ile farkına vardığımız birçok şey oldu. Bu süreç size neler kattı?

Bütün kapılar kapanmaya başlasa da, hayat size bilmediğiniz gizli bir patika açıyor. Yeter ki yola devam etmesini bilin ve buna inanın. Bu süreç herkes gibi bana da çok şey öğretti. Mesela yemek yapabildiğimi keşfettim. Eskiden hiç mutfağa girmezdim. Annemle görüntülü konuşarak ekmek bile yaptım. Güzel bir deneyimdi benim için. Zor bir dönem geçiriyoruz, ama iyi değerlendirenler için bu sürecin ruhsal detoks olduğunu düşünüyorum.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl tarif edersiniz?

Enerjik, fedakar, hassas.

En sevmediğiniz özelliğiniz nedir?

Sakarlığım.

Kendinizi eleştirir misiniz?

İnsan kendisiyle her zaman yüzleşmeli. İnsanlar bazen bununla yüzleşmekten çok korkuyor. Korku korkaktır, üzerine giderseniz korkar ve kaçar. Yanlış yollar bizi doğru kapılara götürür, ama bunun için neden yanlış yola girdiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Bir süre sonra kapıları açan anahtarın mutluluk olduğunu anlıyorsunuz ve ben mutlu olmaya devam etmek için hatalarla yüzleşmeye çalışıyorum. Bu da kendinizi eleştirmeden olmuyor.

Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yeni bir dizi ile ekranlara geri dönüyorsunuz. Hikayesinden biraz bahseder misiniz?

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’te tanınmış bir ailenin oğlu olan Mustafa’nın aşk hikayesinde; üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadığı büyük zorlukları izleyeceğiz. Maria ile Mustafa’nın hikayesi; seyircinin sıkça şaşıracağı, ters köşe olacağı olaylarla dolu. Bu senaryoyu okuduktan sonra, Anadolu’da gerçekten de böyle imkansız aşkların olduğunu öğrendim ve hikaye beni daha çok içine çekti. Özellikle birkaç yüzleşme sahnesi var ki, hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Mustafa’nın neler yapmak zorunda kaldığını ve Maria’nın ne kararlar vereceğini ben de çok merak ediyorum.

Oyunculuk yolculuğunuz nasıl başladı?

Oyunculuk maceram “Yeni Gelin” ile Türkiye’de başladı. Bunun öncesinde reklam filmlerinde de oyunculuk yapıyordum.

Sektörünüz açısından dijital platformları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çağa ayak uydurmak için önemli bir yere sahip olduğunu ve iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum, fakat televizyonların da yerini kaybetmeyeceğini düşünenlerdenim. Brezilya’da ilk dizi 1951’de çekilmiş ve bu zamana kadar teknoloji inanılmaz bir yol katetti. Artık her şeyi telefondan ya da tabletten takip etmek mümkün. Mesela ben ailemle televizyonun etrafında toplanıp, birlikte vakit geçirmeyi seviyorum. Diğer şekilde herkes çok bireyselleşmiş oluyor. Bazen komik şeylere birlikte gülmüyorsunuz. Brezilya’da her mutfakta kötü de olsa hep bir televizyon vardır. Hiç bakmıyor olsak da onun orada ses yapmasını seviyoruz. Bu alışkanlığın uzun bir süre daha yok olmayacağını düşünüyorum. Bu genlerimize işlemiş bir alışkanlık sanırım.

Örnek aldığınız oyuncular var mı?

Julia Roberts ve Natalie Portman hayranıyım.

Seyrettiğiniz filmlerde ve dizilerde canlandırmayı en çok istediğiniz karakter hangisi oldu?

Interstellar filminde Murphy karakterini oynamayı çok isterdim. Kendimle çok şey bağdaştırdığım bir filmdi. Çünkü ben çiftlikte toprağa basarak, hayvanlarla birlikte büyüdüm ve aileme çok bağlıyım. Bu filmin başında, Murphy’nin uzaya giden babasını durdurmak istediği sahne beni hala çok duygulandırır.

Aşk’ı nasıl tanımlarsınız?

Uğrunda her şeyi yapabileceğiniz şey.

Aşıkkenki Jessica nasıl biri?

Sadık ve fedakardır.

Yoğun tempoda bakım ritüelleriniz nelerdir?

Sabahları maden suyu ile yüzümü yıkıyorum. Akşamları da Bioderma makyaj temizleyicisi ile yüzümü temizliyorum. Arada yaptığım ekstra bakımlar da oluyor.

Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Brezilya’da olduğum zaman bol bol ata biniyorum. Cross motosiklet kullanıyorum. Türkiye’de olduğumda bisiklete binip, ormanda yürüyüş yapmayı seviyorum. Hemen hemen her akşam Brezilya’daki ailemi görüntülü ararım, konuşuruz; olup biten her şeyi anneme anlatırım. Aile kavramı benim için çok değerli.

Hayatınız için dönüm noktaları neler?

Sao Paulo’dan iş için Çin’e gitmek üzereyken bir hafta sonra Türkiye’ye gelmem ve burada kalmam, benim için bir dönüm noktası oldu.

Gelecek hedefleriniz nelerdir?

Her gün hayattan beklentilerimi arttırıyorum ver her zaman kendime ‘’Ben neredeyim, nereye gitmek istiyorum?’’ diye soruyorum. Bu sorgulama beni güncellenmiş hedeflerime götürüyor. Özünde en büyük hedefim mutlu olmak.

Son olarak bir süper kahraman olmak isteseniz hangisi olurdunuz?

Wonder Woman.