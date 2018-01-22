Nefes Kesen Nokta Zermatt

yazan: MAG 2

İsviçre’nin güney batısında Mattehorn dağının yamacında nefes kesen bir noktada yer alan Zermat kayakçıların, dağcıların, trekkingcilerin, doğaseverlerin yaz kış mabedi. Sadece trenle erişilebilen, motorlu araç trafiğine kapalı, şık ve zevkli vadi kasabası, muhteşem manzaraları ve harika mimarisi ile masallardan çıkmış gibi bir yer.

Zermatt, ister pist ve pist-dışı kayak zevki, ister gurme lezzetler ile gastronomi keyfi, ister doğa yürüyüşleri, ister spa keyfi olsun her türlü tempoya göre muhteşem seçenekler sunuyor. Zermatt’taki tüm kayak pistleri, başlangıç seviyesindekiler dışında her seviyeden kayak tutkununa hitap ediyor. Özellikle de iyi kayakçılar ve off-pist severler için muazzam rotalar sunuyor. Şirin kasabası, şık otelleri ve de spa seçenekleri ile Zermatt, şehir hayatından uzaklaşıp yenilenmek isteyenlerin de sıklılıkla tercih ettiği bir adres.