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Nefes Kesen Nokta Zermatt

Gezi

Nefes Kesen Nokta Zermatt

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İsviçre’nin güney batısında Mattehorn dağının yamacında nefes kesen bir noktada yer alan Zermat kayakçıların, dağcıların, trekkingcilerin, doğaseverlerin yaz kış mabedi. Sadece trenle erişilebilen, motorlu araç trafiğine kapalı, şık ve zevkli vadi kasabası, muhteşem manzaraları ve harika mimarisi ile masallardan çıkmış gibi bir yer.

Zermatt, ister pist ve pist-dışı kayak zevki, ister gurme lezzetler ile gastronomi keyfi, ister doğa yürüyüşleri, ister spa keyfi olsun her türlü tempoya göre muhteşem seçenekler sunuyor. Zermatt’taki tüm kayak pistleri, başlangıç seviyesindekiler dışında her seviyeden kayak tutkununa hitap ediyor. Özellikle de iyi kayakçılar ve off-pist severler için muazzam rotalar sunuyor. Şirin kasabası, şık otelleri ve de spa seçenekleri ile Zermatt, şehir hayatından uzaklaşıp yenilenmek isteyenlerin de sıklılıkla tercih ettiği bir adres.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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