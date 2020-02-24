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Kayak Merkezi’ne Yoğun İlgi

Seren Serengil
Hande Erçel, Murat Dalkılıç
Hande Erçel
Zeynep- Volkan Demirel
Merve Özbey, Kenan Koçak
Murat Cevahir
Murat Dalkılıç
Murat-Zeynep Tarman
Yelda-Haluk Kalyoncu
Başar Kozanoğlu, Alize Dinçkök
Burak Kaya
Derya Ayaydın
Doruk-Tuğana Kaya
Emre Belözoğlu
Erkan Ünal
Melis Murathanoğlu, Şebnem Ercantürk
Davet, Gezi

Kayak Merkezi’ne Yoğun İlgi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber kayak sezonu açıldı. Kartalkaya Kayak Merkezi, birçok kişinin ilgi odağı oldu. Tatile gelen pek çok ailenin yanı sıra, ünlü isimlerde soluğu kış tatili yapacakları Kartalkaya Kayak Merkezi’nde aldı.

Her kış sezonu olduğu gibi, bu yılda da tatilini Bolu Kartalkaya’da geçirmeyi tercih edenler arasında birçok ünlü isim vardı. Seren Serengil, Merve Özbey, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel gibi birçok ünlü isim, bu sene Kartalkaya’yı tercih edenler arasında yer aldı.

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Yazar Hakkında /

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