Kayak Merkezi’ne Yoğun İlgi
Kış mevsiminin gelmesiyle beraber kayak sezonu açıldı. Kartalkaya Kayak Merkezi, birçok kişinin ilgi odağı oldu. Tatile gelen pek çok ailenin yanı sıra, ünlü isimlerde soluğu kış tatili yapacakları Kartalkaya Kayak Merkezi’nde aldı.
Her kış sezonu olduğu gibi, bu yılda da tatilini Bolu Kartalkaya’da geçirmeyi tercih edenler arasında birçok ünlü isim vardı. Seren Serengil, Merve Özbey, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel gibi birçok ünlü isim, bu sene Kartalkaya’yı tercih edenler arasında yer aldı.
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