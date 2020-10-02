Zeynep Bahar İle Astroloji Gündemi

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Her ay olduğu gibi Ekim ayının da yeniay ve dolunay döngülerini, Retrolarını ve ay içindeki gezegen açılarını inleyeceğiz. Bunun yanı sıra Ekim ayında gerçekleşecek iki dolunay ve bir yeniayın burçlara etkilerini ele alacağım. Ay boyunca “Bu evrenin bana vermek istediği tüm bolluk ve bereketi, ayrım yapmaksızın kabul etmeye ve almaya istekliyim ve kabul ediyorum. Ve onu bilinçle ve sorumlu bir şekilde paylaşmak için elimden geleni yapıyorum.” olumlamasını, Ganesha Mantra eşliğinde yirmi bir kere tekrar etmenizi öneririm ve dileyenler ayın Esmaül Hüsnası “Ya Vedudül Mukaddimul” çalışmasını, olumlama öncesinde on beş dakika boyunca yapabilirler.

Her ay olduğu gibi Ekim ayının da gezegen transitlerini, yeniay- dolunay döngülerini, Retrolarını ve ay içindeki önemli gezegen açılarını inceleyelim. Güneş’in, 23 Ekim’e kadar terazi burcunda olacağını sonrasında Akrep burcuna geçeceğini hatırlatmak isterim. Bu ay gündemimizde; “Maddesel konular ve para”, “Tutku ve bağlanma”, “Güç savaşları ve Liderlik”olacak.

Bu ay gerçekleşecek iki dolunay ve bir yeniayın tarihleri; 2 Ekim Koç burcunda Dolunay, 16 Ekim Terazi burcunda Yeniay, 31 Ekim Boğa burcunda Dolunay.

Finansal analizlerimi her zamanki gibi haftalık yapıyorum. Ama öncesinde, 25-26-28 Ekim tarihlerine dikkat çekmiş ve tüyoları vermiştim.

Uyumlu açılarımız:

11Ekim, Jüpiter -Neptün sextil

19Ekim, Venüs – Jupiter üçgeni

24 Ekim, Venüs – Satürn üçeni

Uyumlu açıların meali; aşk, iş ve tüm hayallerin için adım atman gereken, evren ve otoriteden desteklendiğin günler diyebiliriz.

Sert açılarımız:

9 Ekim, Mars Plüton karesi var.

14 Ekim, Mars Güneş Karşıtlığı var.

18 Ekim, Güneş-Satürn karesi ve Venüs – Neptün karşıtlığı var.

19 Ekim, Mars-Jüpiter karesi var.

31 Ekim, Güneş Uranüs karşıtlığı var.

Sert açıların meali; Çok stresli geçecek bir aydayız. Ambargolar, ülkelerin birbirleri ile geçinememe durumunun yanında, yangınlar ve orta şiddet üstü yıkıcı depremler, yanardağlar ve ülkeler arası kılıçların çekilmesi gündeme gelecek. Ayrıca ani sıcaklık düşüşü ve fırtınalar gibi mevsimsel zorlanmalar mümkün. Liderler bol bol çıkışlarıyla arenada olacak ve değişimler söz konusu. 13 Ekim’de, Akrep burcunda yılın son Merkür Retro’su var.

Astroloji Yolculuğu Akademisinin düzenli takipçileri, bu konuyu uzunca değerlendireceğimizi biliyor. Bu Retro, başka Retro. Çok kalpleri karıştırır ve can yakar demedi demeyin.

O liman bu gemiye, ilkokul aşkınız da size geri gelir desem…

Aşk demişken, aşk ve tutkunun gezegeni Venüs, 2 Ekim tarihine kadar Aslan burcunda ve 2 Ekim’de Başak burcuna geçiyor. Güzel haber 4 Ekim’de, Oğlak burcundaki Plüton’un Retro’su da bitiyor. Akış hızlanıyor ve yepyeni gündemlerle, yılsonuna hızla ilerleyip, yılbaşına hızlı girişler yapacağız. Mart 2021 sonrası kasvet kalkıyor. 2020’yi aramayacağınız olumlu bir yıl olacak diyebilirim.

Yükselen Burçlarınıza göre okuyunuz:

Yükselen Koç: Geçmişte yapamadığınız işleri toparlayacak ve üretken olacağınız bir aydasınız. Genel olarak düzenleri yıkıp, iş ortamınızda veya ev ortamınızda yeni bir düzen oluşturmanız mümkün.

Yarım bıraktıklarınızı tamamlanma enerjisi sizinle olacak, o yüzden rahatça adım atabilirsiniz. Yenilenme ve adım atma zamanı anlamına geliyor. Mümkün olan ölçüde girişimlerde bulunacağınız, öne çıkacağınız, kendiniz için yeni şeyler yapacağınız güzel ve iyileşme yönünde adım atacağınız bir ay olacak. 16 Ekim 2020 tarihinde, Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşecek. Hayatınızda, ortaklıklar ve ilişkiler alanında önemli yeni durumlar ortaya çıkabilir ve gündeminizi olumlu- olumsuz değiştirebilir. 31 Ekim 2020 Boğa burcunda, Dolunay gerçekleşecek, mali konularda hareket ederken daha sakin kalmaya özen göstermelisiniz Bunun yanı sıra gelirlerinizi artırmak ve güçlendirmek adına neler yapabileceğinizi planladığınız ve refahınızı artıracak yeniliklere karar vereceğiniz, fırsatları sunuyor.

Yükselen Boğa: Genel olarak sizler için olumlu göstergelere sahip olan, moral toplayacağınız bir ay içerisine adım atıyorsunuz. Bu ay sizde gerçekleşecek dolunayın enerjisiyle, kendinizin farkına varacaksınız. İletişim yoğunluğuyla, detaylara takılıp uzun zamandır üstünde durmadığınız hatalarınızı göreceksiniz.

Sizden gizlenen bir olay ya da durum ortaya çıkabilir. Aynı zamanda kendinizi iyileştirmek için hayatınıza, Mistisizm ve Okültizme dair şeyler ekleyebilirsiniz ve uzun zamandır yapmak istediğiniz işleri size tamamlayabilirsiniz. Sakin davranmak, size ve yapacağınız işlere iyi gelecektir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşecek, günlük hayatınızda ve çalışma hayatınızda değişimler olabilir ve ikilemde kaldığınız durumlar varsa bunları netleştirmeye çalışabilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde burcunuzda gerçekleşecek Dolunay ile uzun zamandır yapmak istediğiniz, yarım kalmış detaylar sonlanacak ve yepyeni kimlik kazanmaya başlayacaksınız.

Yükselen ikizler: Bu ay, İkizler burcu için farklı bir ay olacak.Doğum haritalarınıza göre transitlerden olumlu- olumsuz olarak çok fazla etkileneceksiniz. Çünkü yönetici gezegeniniz olan Merkür 14 Ekim 2020 tarihinde Akrep burcunda Retro yapacak. Çalışma hayatı, aşk ve çocuklar, evlerde gerileme yapacağından dolayı bu alanlarda gerilim ve geçmiş defter açılması yaşayabilirsiniz.

Bu ay; umutlar, hayaller ve hedefler evidir. Yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Topluluklarla, anlaşmazlıklar yaşayabilir ve bunun sonucunda uzun süreli arkadaşlıklarınızı ya da sosyal çevrenizi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşeceği için aşk hayatınızda bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Çünkü dolunay, netleştirmek ve emin olmaktır. Çocuklarınızla ilgili, ufak tefek sorunlar olabilir. Aşk hayatınızla ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay, içe dönmeniz ve ruhsal anlamda rahatlamanız için güzel bir dolunay. Hayattaki var oluşunu ve değerini fark et. “Zihnine, ruhuna bir su tut” diyen bir dolunay gerçekleşiyor.

Yükselen Yengeç: Ekim ayı, hassas yengeçler için zor olabilir ve baskı altında hissedebilirler. Özellikle Mars Retro’su daha gergin hissetmenize neden olacaktır. Baş ağrılarına ve aşırı gerginliğe bağlı öfkeli çıkışlarınız olabilir. Sakin kalmayı unutmayalım. Yönetici gezegeniniz Ay, size maddi alanlarda güzel çözümler getirecek. Enerjinizi bu noktaya aktarmanızda fayda var.

Kariyer hayatınızda yeni bir dönemin açılması için attığınız adımlarda sonlanmalar gerçekleşebilir. İş- kariyer alanında; yöneticiler ve patronlarla ilgili konularda, görev değişikliği, terfi, yeni bir iş gibi hususlarda yenilikler var. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile ev, yuva, aile, aile bireylerine dair konularda bir tamamlanma yaşayabilir ve neticeye varabilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile geleceğiniz, için yeni kararlar alabilirsiniz. On birinci evinizde dolunay gerçekleşiyor. Hedef ve amaçlarınızda aynı zamanda, arkadaş ve dost ortamlarınızda bir hareketlilik var. İçinde bulunduğunuz çalışmalar başarıyla tamamlanabilir. Bir organizasyon, planlandığınız şekilde gerçekleşebilir. Geçmişten gelen bir sıkıntınız bir dostun desteğiyle çözülebilir.

Yükselen Aslan: Aslanlar için güzel fırsatlarla dolu bir ay. 25 Ekim 2020 tarihinde Merkür Akrep burcunda, Retro olacak ve yükselen gezegenimiz olan Güneş ile kavuşuma ilerleyeceğinden, geçmişte kaçan fırsatları size getireceğinin haberini vermek isterim.

Eğitim hayatınızda, akademik alanda, yurt dışı bağlantılı konularda, eğer varsa basın, yayıncılık faaliyetlerinizde, hukuksal temalarda tamamlanma üzerine gelişmeler meydana gelebilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda Yeniay kardeşlerle, kuzenlerle, yakın akrabalarla ilgili sonuç beklenen konular varsa, neticeye varılabilir, sonuç alınabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay ile kendi işini kurmak üzere, istifa edenler olacaktır. Beklenen bir atama, ücret zammı veya terfii ile yeni göreve getirebilir.

Yükselen Başak: Bu ay gündeminiz de nakit akışı ve ikili ilişkiler olacaktır. İkili ilişkilerde, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 2 Ekim 2020 tarihinde Venüs sizin burcunuza geçiş yapacak ve bu konularda size destek verecek. Merkür Retro’su sizin için zorlayıcı olacak.

Borç, ödeme konularınıza çözüm gelebilir. Bu ay ki dolunay, uzun zamandır kurtulmak istediğiniz psikolojik sorunlarınızda özgürleşmek ve iç dünyanızı temizlemek adına fırsatlar verecek. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay; maddi konuları, kişisel kazançları anlatıyor. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile on beş günlük süreçte eğitimde, akademik çalışmalarda, yurt dışı bağlantılı konularda ve hukuksal meselelerde sonuç alabilirsiniz.

Yükselen Terazi: Yönetici gezegeniniz olan Venüs 2 Ekim 2020 tarihinde Başak burcuna geçiş yapacak ve hayatın farklı alanlarında yaşanan sıkıntılarınıza farklı çözüm yolları bulabileceksiniz. Daha sakin, dingin bir hayat enerjisine sahip olacak ve ileriye dönük planlarınız için kararlar alabileceksiniz.

İlişkiler ve ortaklıklar gündemde. Özel ve sosyal ilişkileriniz üzerinden de etki alıyorsunuz. Gelecek destekler, yalnız olmadığınızı hissettirecek. 16 Ekim 2020 tarihinde burcunuzda gerçekleşecek Yeniay ile harekete geçme niyetinde olduğunuz planlarınız ya da kararlarınız değişebilir. Sorun yaratan konulara karşı çözüm yolu bulabilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile parasal alanlar öne çıkıyor. Bir borcu ödeyip rahatlama yaşayabilirsiniz. Miras ve mal paylaşımlarında da sonuç alacağınızı hatırlatmalıyım.

Yükselen Akrep: 13 Ekim 2020 tarihinde Merkür sizin burcunuzda geri hareketine başlayacağından dolayı özellikle yarım bıraktığınız pek çok konu gündeme gelebilir. İçsel sesinizle hareket etmenizde fayda var.

Bolluk ve bereket sizinle olacak. Şansınız olumlu bir şekilde dönmeye başlayacaktır. İş, sağlık ve gündelik hayat gündemde olacak. Düzenli olarak yaptığımız işleriniz, görevleriniz ve rutinleriniz altıncı ev kapsamında olduğu için bu alanlarda bir yenilik başlayabilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda Yeniay on ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bilmediğiniz bir konu açığa çıkabilir. Gizli işler, düşmanlıklar görünür olabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile eş, sevgili ve iş ortağı bu evin yönetiminde olacak. İlişkilerde ve ortaklıkta geçmişten bu güne taşınan bir sorun varsa, çözüm sağlayabileceğini belirtmek isterim.

Yükselen Yay: Geçtiğimiz ay yönetici gezegeniniz Jupiter’in13 Eylül’de Retro’su bitti. Artık hızlanarak ilerleyecek ve mutsuz olduğu oğlak transitini Aralık ayında bitirecek. Finansal kaynaklarınız açısından rahatlama sağlayacaktır.

Çocuklar, aşklar, hobiler ve ilgi alanları gündemde. Sanatsal konularda bir gelişme olabilir. Aşk ve çocuklarınızla ilgili yeni başlangıçlar ya da bir konuya çözüm doğabilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile takım çalışmasının veya bir projenin tamamlanma döngüsü olabilir. Kararlarınız sonucu bir konu sonlanabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile iş hayatınızda, çalışma ortamınızda, görevlerinizde ve günlük sorumluluklarınızda sizi rahatlatacak tamamlanmalar gerçekleşebilir. Sizin ya da bir yakınızın, uğraştığı bir sağlık sorunu çözülebilir. Çalışma ortamınızda, projenizin onaylanması gibi güzel değişimler olabilir.

Yükselen Oğlak: Sevgili oğlaklar, Satürn, Jüpiter, Plüton gibi ağır transitleri ağırladınız ve onların Retro süreçleri, Yengeç – Oğlak Tutulmaları derken yoruldunuz. Geçtiğimiz ay Satürn ve Jüpiter, Retro’sunu sizin burcunuzda tamamladı. Bu ay da Plüton Retro’su bitiyor. Daha da rahatlayacağınız aylara doğru adım adım ilerliyorsunuz.

Aileniz, eviniz, yaşadığınız yer, emlak, arsa konuları ve aile bireylerinize dair konular yeni aydan etki alıyor ve bu konu başlıklarıyla ilgili bir mesele çözülebilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile iş ve kariyer alanı ön plan çıkıyor. Sorumluluklar artabilir, üzerinizde bir otorite baskısı oluşabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile yeteneklerinizi gösterme ve riskli yatırımlar yapma konusunda şanslı olacaksınız. İlişkisi olmayanlar ya da ilişkisinde sorunlu olanlara da farkındalıklar getiriyor.

Yükselen Kova: Bu döngüde sizin için çalışmak, sorumlulukları yerine getirmek, işlerinizi, eğitimle ilgili konularınızı prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek, otorite figürlerinin talimatlarını yerine getirmek ve devlet dairelerindeki işlemlerinizi yapmak gibi konular ön planda olacaktır.

Kardeşlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yeniay’ın etkisini; yakın akrabalar, kuzenler, komşular ve sık görüştüğünüz arkadaş çevreleri üzerinde de görüyorsunuz. Hasta olan biri varsa, tedavi yönünde adımlar atılabilir.16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile akademik çalışmalarda, hukuksal meselelerde sonuç alabilir ve tamamlanma yaşayabilir ve bir projeyi bitirebilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay ile ev, yuva, aile, aile bireylerine dair konular ön planda olacak. Evinizle ilgili dekorasyon, tadilat, bakım, eşya yenileme, vb. konular dördüncü ev kapsamında unutmayınız. Dolunay buralardan yana, sizi rahatlatacak tamamlanmalar getirecektir.

Yükselen Balık: Sosyal medya ve kardeşlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Satış ve pazarlama alanlarından gelir beklentiniz varsa olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Gelirler, harcamalar, yatırımlar, ayrıca mülk, ev alım satım konuları, maddesel varlıklarınız ile ilgili parasal bir konuya çözüm ve yeni bir başlangıç gelebilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile borçlar, ortaklaşa paralar, ortak mülkler ve kredi konuları gündeme gelebilir, krizleri yönetmeniz gerekebilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile iletişime dayalı alanlarınız, satış, pazarlama, tanıtım, eğitim, danışmanlık, vb. faaliyetleriniz, sosyal medya, online ticaret gibi çalışmalarınızda yakın çevrenizden sonuç bekleyen varsa neticeye varılabilir.