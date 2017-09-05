PANORA Alışveriş Günlükleri

yazan: MAG 7

Öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?

Doğma büyüme Ankaralıyım.TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdim.Sonrasında Hacettepe Üniversitesi’nde uzun yıllar önce asistanlık, öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptım. Şu anda da profesör olarak üniversiteye devam ediyorum. Çok sayıda mesleğimle ilgili bilimsel yayınım, uluslararası toplantılarda sunduğum çalışmalarım, ve editörlüğünü yaptığım bir kitabım var. Bir çok ulusal ve uluslararası meslek örgütünün yönetim kurullarında aktif olarak yer almaktayım. Bununla birlikte son yıllarda uluslararası görevlerim nedeniyle yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiriyorum.Diş hekimlerine çalışma alanımla ilgili kurslar, konferanslar vermek vaktimin büyük bir kısmını alıyor. Çocukluğumdan itibaren sporla yakından ilgiliyim. Milli takımda voleybol oynadım, milli atlettim ve atletizmde Türkiye rekorları sahibiydim. Son yıllarda ise düzenli bir şekilde tenis ve golf oynuyorum. Ankara da isem öğle aralarında tenis, hafta sonları ise golf oynamaya çalışıyorum.

Aynı zamanda iki çocuk annesisiniz. Bu yoğun temponun arasında onlara nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Biri 35 yaşında, biri 15 yaşında iki kızım var. Büyük kızım artık yetişkin, uzun yıllar Ankara’da kaldıktan sonra öğrenimine yurt dışında devam edip İstanbul’a yerleşti. Tüm dikkatimi şu an küçük kızıma veriyorum. O da başarılı bir öğrenci, onunla gurur duyuyorum. Ankara’daysam zaten birlikteyiz fakat yurt dışında olduğum zamanlarda, telefonla evi organize etmeye çalışıyorum.

Sizinle çok güzel bir çekim gerçekleştirdik stilinizi sizden de dinlemek isteriz…

Spor şıklığı ve sadeliği seviyorum. İş hayatımda formal giyimi benimsemişimdir. Onun dışında günlük hayatımda rahat ve spor giyinmeyi tercih ederim. Kendime yakıştığını düşündüğüm model , renk ve tasarımları tercih ediyorum.

Giydiğiniz kombinlerden en çok hangisini beğendiniz?

Hepsi güzeldi; hatta siyah beyaz kombin ilk başta benim tarzıma uygun gibi gelmese de giyince beğendim. Dediğim gibi daha düz, daha sade seçimlerden yanayım. Kendi tarzımı en çok yansıtanın pudra renkli kombin olduğunu söyleyebilirim.

En beğendiğiniz tasarımcılar kimler?

Yıllar içerisinde zevkler çok değişiyor, eskiden daha çok sade tasarımları tercih ediyordum. Uzun süre Prada ve RalphLauren tercihlerimin arasındaydı, şimdilerde ise Gucci’nin tasarımlarını da beğeniyorum. Yaşla mı alakalı bilmiyorum ama son zamanlarda floral desenler, parlak detaylar daha çok hoşuma gidiyor.

Gardırobunuzda en sevdiğiniz ve vazgeçemediğiniz parçalar neler?

Zamansız tasarımları seviyorum. Satın alırken de ona dikkat ediyorum. Çok sık yurt dışında olduğum için,daha çok yurt dışından alışveriş yapıyorum. Fakat benim için en kurtarıcı parçalar siyah elbiselerim ve klasik siyah pantolon ile kombinlediğim renkli ve şık üstler oluyor. Bu kombinlerin altına genelde siyah yada pudra rengi ChristianLouboutinstilettolarıtercih ediyorum.

Beslenme düzeniniz nasıl, nelere dikkat ediyorsunuz?

Önceleri canım ne isterse yiyip içerdim. Metabolizmam hızlıydı, fakat yaşla beraber kilo almak kaçınılmaz. Sabah çok hafif bir kahvaltı yapmadan evden çıkmam, öğlen, eğer bir davete veya yemeğe katılmayacaksam evde hazırlanan bir porsiyon yoğurt ve zeytinyağlı yerim, akşam da eğer bir seyahatte değilsem çok az yemek yiyip yatarım. Beslenme düzenime dikkat etmeye çalışıyorum. Gün içinde yoğun çalıştığım için yemek yemeyi aramıyorum, hatta bazen unuttuğum zamanlar bile oluyor.