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Palandöken’de Kar Keyfi

Genel

Palandöken’de Kar Keyfi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’de kış turizminin önemli destinasyonlarından olan Palandöken’de kayak keyfi, alınan sıkı pandemi önlemleri ile hız kesmeden devam ediyor.

Kayak sezonunun uzun sürmesi ile birlikte cemiyet hayatının ünlü simaları Palandöken’in keyfini çıkarmaya devam ediyor. Tedbirler eşliğinde zirvede karın tadını çıkaran ünlü isimler bol bol temiz dağ havası aldı. Misafirler, bir yandan tertemiz havada kayak yaparken diğer yandan aileleri ve arkadaşları ile keyifli anlar yaşadı.  n

 

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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