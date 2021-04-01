Palandöken’de Kar Keyfi
Türkiye’de kış turizminin önemli destinasyonlarından olan Palandöken’de kayak keyfi, alınan sıkı pandemi önlemleri ile hız kesmeden devam ediyor.
Kayak sezonunun uzun sürmesi ile birlikte cemiyet hayatının ünlü simaları Palandöken’in keyfini çıkarmaya devam ediyor. Tedbirler eşliğinde zirvede karın tadını çıkaran ünlü isimler bol bol temiz dağ havası aldı. Misafirler, bir yandan tertemiz havada kayak yaparken diğer yandan aileleri ve arkadaşları ile keyifli anlar yaşadı. n
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