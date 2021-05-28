Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yelpazesini Genişletti

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Nişantaşı Üniversitesi 10. Yılında sağlık alanında önemli bir atılım yaparak Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini kurdu. Robotik teknolojiler, büyük veri analizi ve genetik araştırmalar vasıtasıyla erken teşhis ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam noktalarına önem verecek.

Edu 5.0 modeli ile tüm akademik birimlerinde uyguladığı teknoloji ve insan bileşenli eğitim modelini şimdi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimize getireceğini söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal,”Bu iki fakülte bizler ve ülkemiz için o kadar önemli ki, büyük ölçekli bir yatırım ile son teknolojik imkanlarla donatılmış 240 yatak kapasiteli bir üniversite hastanesini de hayata geçireceğiz. Uluslararası bilimsel faaliyetlerin ön planda tutulacağı bu fakültelerde akademik kadro yapılanma çalışmaları son hızıyla devam etmekte olup, yurt dışı üniversite iş birliklerine dayalı proje bazlı ve klinik yoğun bir müfredat uygulanacaktır” dedi.