Mirkan Aydın İlkleri Yaşatmak

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Çalışma disiplini ve çağdaş eğitimi ile fark yaratan Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının Başkan Vekili Mirkan Aydın, kurum olarak elde ettikleri başarıları ve ülkede yaşanan deprem felaketinin ardından aldıkları aksiyonları MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Pek çok öğrenci, ülkede yaşanılan deprem felaketinden etkilenerek il değiştirdi. Bu konuda Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının depremzede öğrencilere sağladığı imkânlar neler?

Öncelikle hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın aileleri başta olmak üzere ülkemize başsağlığı diliyor ve tekrar aynı acıları yaşamamayı temenni ediyorum.

Belirtmiş olduğunuz gibi depremin ardından birçok aile, yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldı. Tabii bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklarımız oldu. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak Türkiye’deki tüm kampüslerimizde yaklaşık iki yüze yakın çocuğumuzu hiçbir ücret talep etmeden misafir öğrenci olarak okullarımıza kabul ettik. Çocuklarımızın yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bununla birlikte okul psikologlarımız tarafından depremzede öğrencilerimiz ve ailelerine psikolojik destek de sağlıyoruz. Tabii bu daha başlangıç. Gidenleri geri getiremeyiz ama yaralarımızı sarana kadar elimizden geldiğince onların yanında olmaya devam edeceğiz.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, deprem felaketinin ilk gününden itibaren öğretmen, veli, çalışan, öğrenci demeden yardıma koşarak öncü oldu. Bu konu hakkında duygularınız neler?

Deprem haberini aldığımız ilk günden itibaren Türkiye genelindeki tüm yöneticilerimizle toplantı yaparak aksiyon planı oluşturduk. Temel önceliğimiz, deprem felaketinde evlerini kaybeden yurttaşlarımızın barınma sorununu çözmek oldu. Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya okullarımızı depremzedelerin kullanımına açtık. Ardından hem okullarımızda misafir ettiğimiz hem de deprem bölgesinde bulunan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattık. Gururla söylemek isterim ki, Nesibe Aydın Ailesinin her bir ferdi, az çok demeden yardımda bulundu ve dört gün gibi kısa bir sürede onlarca tır dolusu temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. Gönüllü ekiplerimiz, toplanan yardımları özellikle Hatay ve çevre illerde ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırdılar. Duru Yemek firmamız ise Elbistan’dan Diyarbakır’a kadar tüm ilçe ve köylere, on beş gün boyunca sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Yardım kampanyasına başlarken “Birlikte İyileşeceğiz” sloganıyla yola çıkmıştık. Bu nedenle gönüllü ekiplerimiz hâlâ, Ankara’ya yerleşmek isteyen diğer depremzede ailelere barınma, eşya ve gıda gibi konularda yardımcı olmaya devam ediyorlar. Bu vesile ile tüm çalışma arkadaşlarıma ve velilerimize bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Çocuklar için çok önemli etkinliklere imza atıyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda kütüphanede yatılı bir etkinlik düzenlemiştiniz. Bundan biraz bahseder misiniz? Bu tür etkinliklerin devam etmesinin önemi nedir?

Ülkemizde okuma yazma oranı yüzde doksan dokuz olsa da okuduğunu anlama ve anladığını aktarma becerilerimiz dünya ortalamalarının epey altında. Büyükler zamanlarının büyük bir kısmını TV, öğrencilerimiz ise tablet başında geçiriyorlar. Okullarımızda uyguladığımız uluslararası PYP programının da bir gereği olan “derinlemesine öğrenme” ve en az bir disiplinde uzmanlaşmanın altyapısı ile okuma alışkanlığı ve kitap sevgisine dayanıyor.

İlkokul öğretmenlerimiz buradan yola çıkarak “Kütüphanede Bir Gece” isimli bir etkinliğe imza attılar. İlkokul öğrencilerimiz pijamalarını giydiler, kitaplarını aldılar ve okul kütüphanemizde okumaya başladılar. Ardından okudukları kitaplardaki hikâyeleri birbirleriyle paylaştılar. Devamında ise bu hikâyeler üzerine arkadaşlarıyla sohbet ettiler ve sonrasında da günlük rutinlerini bozmadan 21.30’da uykuya geçtiler. Akran iletişimini, hayal etme becerisini ve okuma alışkanlığını destekleyen zengin bir etkinlik oldu. Sanıyorum ki Türkiye’de bir ilkti. İlkleri yapmak ise Nesibe Aydın klasiği…

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları denince akla ilk olarak spora ve sporcuya verdiğiniz önem geliyor. Geçtiğimiz yıl elde ettiğiniz başarılardan söz eder misiniz?

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları kültüründe akademik başarı kadar önem verdiğimiz iki şey; sanat ve spor. Sanata duyarlı ve sporu bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş bireylerin her alanda daha başarılı olacağını yıllar içinde deneyimleyerek gözlemledik.

Özellikle son altı yıldır da kadın basketboluna daha bir özenle yaklaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımımız, şu an Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden tek okul takımı. Bölgesel ligden başlayan mücadelemiz başarıyla devam ediyor ve ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

Yaşadığımız bir diğer gurur ise son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken U16 Kız Basketbol Takımımızdan iki sporcumuzun hem okulumuzun öğrencisi olması hem de süper lig maçlarında takım kadrosuna dâhil olmaları. Aynı anda Türk sporuna ve kadının toplumdaki yükselen yerine destek olmak bizler için büyük bir gurur.

Peki, işinizle ilgili en büyük motivasyonunuz nedir?

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak temel hedefimiz ve gayemiz, her zaman daha iyisini yapmak oldu. Üniversite sınavları başta olacak şekilde, akademik alanda süregelen başarılarımızı devam ettirirken uluslararası bakalorya programından mezun ettiğimiz öğrencilerimizin de kalıcı başarılarını görmek bizleri mutlu ediyor. Yakın bir gelecekte, Nesibe Aydın mezunlarının ülkemizin ve dünyanın önde gelen bireyleri olarak önemli işler yapacağına inanıyorum. Okulumuzun çalışma disiplini ve çağdaş eğitimi ile donatılmış mezunlarımızın bu başarılarını görebilmek en büyük heyecanım ve motivasyonum diyebilirim.