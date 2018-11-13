Mezzaluna’da Renkli Kutlama

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Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Alev Tuna, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Alev Tuna ve yakın arkadaşları, doğum günü partisi sebebiyle Mezzaluna’da bir araya geldi. Gün boyu yemek yiyip uzun uzun sohbet eden Tuna ve dostları keyifli dakikalar geçirdi. Pastanın üflenmesinin ardından Tuna ve arkadaşları bol bol fotoğraf çektirip bu güzel günü ölümsüzleştirdiler