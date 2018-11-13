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Mezzaluna’da Renkli Kutlama

Afitap Akıncı
Burcu Yörübulut
Kadriye Kerimoğlu
Neslihan Aktepe-İlknur Demir
Pınar Canalp
Seren Erdoğan
Tuğba Koç Sarıçam
Genel

Mezzaluna’da Renkli Kutlama

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Alev Tuna, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Alev Tuna ve yakın arkadaşları, doğum günü partisi sebebiyle Mezzaluna’da bir araya geldi. Gün boyu yemek yiyip uzun uzun sohbet eden Tuna ve dostları keyifli dakikalar geçirdi. Pastanın üflenmesinin ardından Tuna ve arkadaşları bol bol fotoğraf çektirip bu güzel günü ölümsüzleştirdiler

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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