Metehan Parıltı, Çocuk Bayramı Hakkındaki Düşüncelerini Anlattı.

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Oğlum dizisinin başarılı oyuncusu Metehan Parıltı, sektördeki yolculuğunu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki düşüncelerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Hepimiz seni ekranlardaki başarılı oyunculuğun ve yeteneğin ile tanıyoruz ama biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize kendinden bahsedebilir misin? İleriye dönük hayallerini öğrenebilir miyiz?

Öncelikle teşekkür ederim. On bir yaşımdayım. Altıncı sınıfa gidiyorum. Zamanımın çoğu set ve okulda geçiyor. Boş zamanlarımda kardeşimle ve kuzenlerimle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. İleride mimar olmayı düşünüyorum fakat oyunculuk yapmayı da seviyorum.

Küçük yaşta ekranlara çıkmış olmak nasıl bir duygu? Bu sana neler hissettiriyor?

Aslında oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu. Hatta ajansa kaydolurken annem, “Dizi ve sinema olmasın, sadece katalog ve reklam olsun,” demiş. Kayıt olduktan sonra da sadece dizi ve sinemalarda rol aldım. Bir tane de reklamım oldu.

Kendini rolüne nasıl hazırlıyorsun?

Rollerime hazırlanırken önce annemle ezber geçiyoruz; sete çıkmadan önce de yapımın çalıştığı oyuncu koçları ve pedagoglarla atölye çalışmalarımız oluyor. Set içinde ve aralarda da sürekli oyuncu koçlarımla tekrar yapıyoruz.

Oynamayı çok istediğin bir rol var mı?

Aslında oynadığım her karakteri çok sevdim. “Kadın” dizisinde “Satılmış” karakterini oynarken çok eğlenmiştim. Şimdi Feyyaz Duman ile “Oğlum” dizisinde tekrar beraber çalışıyoruz. “Efe” karakteri diğer rollerden biraz farklı tabii ki ama farklı rolleri tecrübe etmek de güzel.

Sektörde en çok kiminle çalışmaktan keyif aldın?

Tüm çalıştığım oyuncuların hepsi harika insanlar. Hepsiyle çalışmak çok keyifliydi. Şu anki “Oğlum” projesinde Demet ile Efe’nin sahneleri keyif veriyor. Demet karakteri beni çok güldürüyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

Ata’ma egemenliğimizin simgesi ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün olan 23 Nisan için ve bıraktığı tüm miraslar için minnettarım. Atatürk’ü çok görmek isterdim. Görmesek de sevgisi her zaman kalbimizde…

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

23 Nisan’da, oturduğumuz ilçede coşkulu müzikler ve marşlar eşliğinde belediye otobüsleri geçiyor. Biz de evde camlarımızı balonlarla ve bayraklarla süslüyoruz. Tam bir bayram havası.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Çocukların sadece 23 Nisan’da değil, her zaman çocuk oldukları hatırlanmalı. Çocuk olmak çok güzel. Hiçbir çocuk zarar görmesin, üzülmesin. Savaşın olmadığı bir dünyada barış içinde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!