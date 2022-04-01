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Melina Öztürk, Hobilerini ve Hedeflerini Anlattı.

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Genel, Röportaj

Melina Öztürk, Hobilerini ve Hedeflerini Anlattı.

yazan:
28
Okuma süresi 1 dakika

“Melina’s Mom” olarak tanıdığımız Merve İpek Öztürk’ün biricik kızı Melina’nın hobilerini, hedeflerini ve 23 Nisan’a dair düşüncelerini dinledik…

Melina, seni daha yakından tanımak isteriz. Kendinden biraz bahseder misin?

Ben Melina Öztürk, dokuz yaşındayım. Okulda en fazla İngilizce derslerini seviyorum. Anaokulunda da İngilizce öğrendiğim için zorlanmıyorum. Hayvanları çok seviyorum, zaten bir kedim ve köpeğim var. Kedimin ismi Mia, köpeğimin ismi Teddy. Okuldan geldiğimde beni kapıda karşılamaları çok mutlu hissettiriyor.

Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği seçeceğin ile ilgili bir düşüncen var mı?

Haftada bir gün yüzme dersi alıyorum ve çok keyifli geçiyor. Ödevlerime başlamadan önce de beni çok rahatlatıyor. Yüzme öğretmeni olmayı düşünüyorum.

Hobilerin neler? Neler yapmaktan hoşlanırsın?

Resim yapmayı, keman çalmayı ve yüzmeyi seviyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Senin için ne anlam ifade ediyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim için; çocukların özgürlüğünü ve mutluluğunu ifade ediyor.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

23 Nisan’da beni en çok mutlu eden aktivite; kırmızı giyinip, kedim ve köpeğimi de yanıma alarak ailemle dışarı çıkıp özgürce bayrağımla dolaşmak.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Atatürk’ü sevin ve iyi tanıyın; çünkü o bize özgürlüğü ve eşitliği verdi.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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