Makyajlarda İddialı Sadelik

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Yazar: Hamiyet Akpınar

2020-2021 Sonbahar-Kış makyajında önceki sezonlardan çok da farklı trendler görülmemekle birlikte, bazı yeniliklerin de bulunduğunu söyleyebiliriz.

Gelin hep beraber bu yenilikler ve makyajdaki akımlar üzerinde duralım.

Ten makyajındaki doğallık, kuyruklu eyeliner ve biraz gotik / grange dumanlı gözler, neon ve blok far uygulamaları, grafik makyajlar, taranmış doğal kaşlar yerini korurken; gözlerde altın ışıltısı ve mavi farlar, dudaklarda ise morumsu pembe tonlardaki rujlar göze çarpan yenilikler.

Bu sezon makyaj malzemelerinizi revize ederken çok büyük değişiklikler yapmanız gerekmeyecek, hala ısrarla almadıysanız mutlaka mavi far ve neon renkler ekleyin; altın ışıltılı far, mor, mürdüm rengi rujlarınızı da mutlaka ortaya çıkarın. Allık ve bronzerlarınızı da kaldırın. Neredeyse tüm makyajların ortak özelliği allıksız olması.

Doğal Ten Akımı

Instagram makyajlarındaki yoğun ten makyajı, kontur ve aşırı highlighter yerine; podyumlardaki birçok makyajda ten makyajı neredeyse atlanmış gibi. Fondotensiz, bakımlı ve nemli görünüm en çok tercih edilen ten makyajı olmuş. Cildi en doğal şekilde kusursuzlaştıran primerler, BB kremler ve CC kremler makyaj çantalarında fondotenlerin yerini alacak gibi görünüyor.

Pembe Aşkı

Yanaklarda veya göz kapaklarında bir miktar nötr pembe, cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlamanın hızlı ve kolay bir yoludur, bu da gri ve soğuk havalar için mükemmel bir seçim olabilir.

Altın Ve Metalik

Metalik altın yansımaları birkaç sezondur geri dönüş sinyalleri veriyordu. Bu sezon birçok makyaj sanatçısı farklı formlarda kullanmayı tercih etmiş. Doğal makyajda sadece altın yansıması kullananların yanında, grafik ve blok şekilde iddialı tarzlar da yaratılmış, hatta dumanlı göz makyajlarında bile altın yansımalar var. Ortak özellik ise yanakların ve dudakların daha nude ve geri planda kalması olmuş.

Eski ve Dumanlı Göz Makyajı

Sonbahar 2020 makyaj trendleri arasında sıkça uygulanan tarzlardan biri de eskitilmiş dağınık dumanlı gotik göz makyajları. Punk, koyu dudaklarla da birleşince biraz grange tarzında olmuş.

Far konusunda harmanlama uzmanı değilseniz, bu tarz göz makyajları yapmanız oldukça kolay olacaktır.

Eyeliner

Kuyruklu eyeliner için en sevdiğimiz, son yıllarda en çok kullandığımız uygulama diyebiliriz. Bu sezon daha da kalın kuyruklar göze çarpıyor. Dayanıklı göz kalemleri ile de kolaylıkla yaratılabilen bu kalın eyeliner formları, çoğunlukla nude dudaklarla tamamlanmış. Biraz daha ince çekilmiş eyelinerlar ise daha belirgin, hatta kırmızı rujlarla kombinlenmiş.

Mavi Far

Yılın pantone rengi mavi, göz makyajında da yerini aldı. Makyajında arada değişiklik isteyenlere önerim, daha modern görünüm için mavi farı tek başına kullanmaları. Blok şekilde uygulayın ve parmakla sürülmüş gibi leke görünümü verin; mat formu tercih edin.

Yoğun Kirpikler

Benim her sezon favorim olan yoğun 60’lar kirpikleri yine podyumlarda yerini almış. Takma kirpik ekleyerek, uygulamanın dışında kat kat maskara sürerek de yoğunlaştırılan kirpikler, oyuncak bebek gözü efekti veriyor. Gözlerde far uygulaması yok ve dudaklar daha belirgin hatta kırmızı mor renkler tercih edilmiş.

Koyu Dudaklar Geliyor

Nude ve dudak renkleri zaten birçok makyajın tamamlayıcısı olmuş. Ama morumsu pembeler ve mürdüm eriği tonları da bu kış aklımızı çelecek gibi görünüyor. Beyaz tenlerde oldukça güzel göründüğünü de kabul etmek lazım.