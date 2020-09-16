En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni decotrend konser kapak-konusu balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Kullanıcı Odaklı Tasarladık

Genel

Kullanıcı Odaklı Tasarladık

yazan:
3
Okuma süresi 2 dakika

Yazan: Barış Küpçü

Sizlere bu köşe yazımda, her zaman olduğu gibi, uygulanmış tasarımlarımızdan biri olan “Terrace Mogan” evlerinden bahsedeceğim. Kullanıcılara özellikle belirtmekte fayda var, renderlarla karıştırmasınlar.

 

Konumu gereği itibarlı bir yapıya sahip olan Terrace Mogan’da, kendinizi bir farkın içinde bulacaksınız. Bu tarz yapılarda mesken sahiplerinin genel hatların dışına çıkmak istememesi nedeniyle küçük dokunuşlar yapmak yerinde bir davranış olacak.

 

Move İç Mimarlık A. Ş. olarak, Gülşah & Sabah çiftinin arzularını odağımız kabul ettik. Mesken girişinden başlayarak yaptığımız ufak dokunuşlar ve kullanıcı odaklı eşya seçimlerimizle ilerlediğimiz bu çalışmada en önemli nokta, bütünü bozmadan istikrarı sağlamaktı.

 

Giriş kısmında sadeliğin ve şıklığın arasındaki çizgiyi yakalamak için, tasarım içeren tek duvar dekorumuzu girdik ve oradaki renkleri ışık havuzu alanlarıyla destekledik.

 

Oturma odası oldukça yerindeydi. Burada duvar ve mutfak kısmına dokunuşlar yaparak biraz modern, şık biraz da spor bir hava yakaladık.

 

Salon kısmı tasarımında iddialı olmamız gerekliydi. Kullanıcı odaklı olarak yaptığımız eşya seçimleri oldukça farklıydı ve iyi birleştirilmeliydi. Salondaki ışık havuzlarımızda desenli ayna tercih ederken, alın kısımlarını ahşap kaplayarak fazla parıltının önüne geçtik. Kapladığımız ahşapların üzerine girdiğimiz desenler sayesinde ayna ile arasındaki ahengi yakalamış olduk. Tavandan başlattığımız duvar kaplamalarıyla, bütünlüğü salona başarılı bir şekilde indirip detaylarda metal kullanarak şıklığı elde ettik.

 

Bu muhteşem evin, çok kıymetli çifte mutluluk getirmesini arzu ediyoruz

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

BESA Grup Yönetim Kurulu Vekili Efe Bezci, genç yaşında başarıyla sürdürdüğü kariyerinin kilometre taşları hakkında bilgiler verirken

Yazarlar

Yazar: Barış Küpçü Forest Polikliniği için yarattığımız konsept, titizlikle sürdürdüğümüz uygulama aşaması sona erdiğinde, hem çözüm ortaklarımızın hem

Kapak Konusu, Mobilya & Dekorasyon

Move İç Mimarlık’ın kurucusu Barış Küpçü sektörün içerisinde yetişen, yürüttüğü proaktif stratejilerle Move İç Mimarlık’ı daima ileriye

%d blogcu bunu beğendi: