Kullanıcı Odaklı Tasarladık

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Yazan: Barış Küpçü

Sizlere bu köşe yazımda, her zaman olduğu gibi, uygulanmış tasarımlarımızdan biri olan “Terrace Mogan” evlerinden bahsedeceğim. Kullanıcılara özellikle belirtmekte fayda var, renderlarla karıştırmasınlar.

Konumu gereği itibarlı bir yapıya sahip olan Terrace Mogan’da, kendinizi bir farkın içinde bulacaksınız. Bu tarz yapılarda mesken sahiplerinin genel hatların dışına çıkmak istememesi nedeniyle küçük dokunuşlar yapmak yerinde bir davranış olacak.

Move İç Mimarlık A. Ş. olarak, Gülşah & Sabah çiftinin arzularını odağımız kabul ettik. Mesken girişinden başlayarak yaptığımız ufak dokunuşlar ve kullanıcı odaklı eşya seçimlerimizle ilerlediğimiz bu çalışmada en önemli nokta, bütünü bozmadan istikrarı sağlamaktı.

Giriş kısmında sadeliğin ve şıklığın arasındaki çizgiyi yakalamak için, tasarım içeren tek duvar dekorumuzu girdik ve oradaki renkleri ışık havuzu alanlarıyla destekledik.

Oturma odası oldukça yerindeydi. Burada duvar ve mutfak kısmına dokunuşlar yaparak biraz modern, şık biraz da spor bir hava yakaladık.

Salon kısmı tasarımında iddialı olmamız gerekliydi. Kullanıcı odaklı olarak yaptığımız eşya seçimleri oldukça farklıydı ve iyi birleştirilmeliydi. Salondaki ışık havuzlarımızda desenli ayna tercih ederken, alın kısımlarını ahşap kaplayarak fazla parıltının önüne geçtik. Kapladığımız ahşapların üzerine girdiğimiz desenler sayesinde ayna ile arasındaki ahengi yakalamış olduk. Tavandan başlattığımız duvar kaplamalarıyla, bütünlüğü salona başarılı bir şekilde indirip detaylarda metal kullanarak şıklığı elde ettik.

Bu muhteşem evin, çok kıymetli çifte mutluluk getirmesini arzu ediyoruz