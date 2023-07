Derya Demirli Lüks Gayrimenkul Danışmanı

yazan: MAG 2

Sektördeki on beş yılı aşkın tecrübesiyle ve profesyonel ekip arkadaşlarıyla gayrimenkulde emin adımlarla ilerleyen, İstanbul’un ardından Bodrum’da da faaliyet göstermeye başlayan Derya Demirli; Türkiye’deki lüks konuta artan talebi, sektöre dair ön görülerini ve firmasının marka değerini MAG Business Okurları için anlattı.

Öncelikle kendinizden ve ekibinizden bahseder misiniz? Derya Demirli Gayrimenkul ve Danışmanlık ne zaman, hangi amaçla yola çıktı?

1983 Almanya doğumluyum. Beykent Üniversitesi yüksek lisans mezunu olup 2009 yılında inşaat sektörünün en köklü şirketlerinden Soyak Yapı’da gayrimenkul sektörüne adım attım. 2012 itibarı ile ise Kiler GYO’da Sapphire Residence satış müdürü olarak görev aldım. Satış ofisleri sürecinde; satış birincilikleri, toplu satışlar, yüksek rakamlı çok sayıda başarılı satış gerçekleştirdim. 2018 yılında Sapphire Residence’ta kendi adımı taşıyan gayrimenkul ofisimi kurdum. On beş kişiden oluşan uzman iş arkadaşlarımızla ve gün geçtikçe büyüyen ofisimizle aynı profesyonellik ve özenle çalışarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Başta anlaşmalı projelerimiz olmak üzere; lüks rezidans, villa, ofis olarak çalışıyoruz. İkinci el satış ve kiralama sürecini yoğunlukla takip ediyor ve başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Sizi sektörde öne çıkaran özellikler neler? Müşterileriniz sizi neden tercih ediyor?

On beş yıllık tecrübemiz ve güvenilir olmayı her şeyin önünde tutmamız en önemli şirket değerlerimizdir. Müşteri ve çözüm odaklı bir hizmet veriyoruz. Önceliğimiz her zaman müşterimizin satılık ve kiralık ihtiyacını iyi şekilde analiz ederek en iyi çözümü sunmak ve minimum riskle maksimum kazanç sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Sektöre ilk başladığım zamanki müşterilerimle hâlâ çalışırım. Uzun süredir çalıştığımız devamlı müşterilerimiz ve bu müşterilerimizin tavsiyesi ile kazandığımız yeni müşterilerimizle gücümüze güç katıyoruz diyebilirim. Ayrıca ofiste birlikte çalıştığım birbirinden değerli ve yetenekli tüm arkadaşlarım minimum üniversite mezunudur, çok da başarılılardır. Gayrimenkul sektöründe; arkamızdaki müşteri desteği ve ekip arkadaşlarımla, tercih edilen güçlü bir markayız.

Bu mesleği yapanların hangi özelliklere sahip olmaları gerekiyor?

Hangi işi yaparsanız yapın, öncelikle işinizi severek yapmanız gerekli. Severek yaptığınız her işte başarı mutlaka arkasından gelecektir. Ben ve çalışma arkadaşlarım işimizi bu şekilde yapıyoruz.

Ülkemizin eğitimli ve genç bir nüfusu var. Bu sebeple gayrimenkul sektöründe çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Empati duygusu yüksek, sabırlı, analitik zekâya sahip, iyi eğitimli, değişime açık olmak, yenilikleri takip etmek ve en az bir yabancı dil biliyor olmak özellikle lüks konut sektöründe çalışmanız için yeterli olacaktır.

Lüks konut alıcıları, sadece gayrimenkulün fiziksel özelliklerine değil, aynı zamanda danıştıkları firmanın marka değerine ve itibarına da önem verir. Marka değeriniz ve sektördeki konumunuz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Daha önce de söylediğim gibi; önceliğimiz her zaman müşterimizin satılık veya kiralık ihtiyacını iyi şekilde analiz ederek en iyi çözümü sunmak ve minimum riskle maksimum kazanç sağlamalarına katkıda bulunmak.

Uzun süredir çalıştığımız müşterilerimiz, bu müşterilerimizin tavsiyesi ile kazandığımız yeni müşterilerimiz ve gayrimenkul sektöründeki uzman geniş kadromuzun, şirketimizin en büyük değerleri olduğunu söyleyebilirim.

Tüm pazarlama faaliyetlerimizde görselliği ve teknolojiyi en önde tutuyoruz. Tüm müşterilerimizin gayrimenkullerinin tanıtımlarını en iyi şekilde hazırlıyoruz. Başarının, işi iyi yapmaktan geçtiğini biliyoruz ve tüm işlerimize bu özenle yaklaşıyoruz.

Her geçen gün lüks konuta olan talebin artmasının nedeni nedir sizce?

Türkiye, özellikle de İstanbul, her zaman cazibe merkeziydi ama son yıllarda bu talep daha da arttı. Aslında sadece lüks konutlar için değil tüm konut çeşitleri için yoğun talep var. İnsanlar artık sadece barınma ihtiyacını karşılamak için konut satın almıyor. Satın alacağı konutu alırken, bir yaşam tarzını da satın alıyor. İnşaat şirketleri çok güzel projeler yapıyorlar, iç dekorasyonlar artık hayalinizin ötesine geçebiliyor. Hâl böyle olunca lüks daha da seviliyor, talep görüyor. Bunun dışındaki sebeplerden biri olarak, komşu ülkelerde yaşanan olumsuzluklar da talebi arttırdı. Rusya, Ukrayna, İran’dan ciddi bir göç aldık. Bu anlamda Türkiye gerek yatırım gerekse oturum için güvenli liman olarak kabul görüyor. Yurt içi talep de buna eklenince fiyat artışları ve kârlılık dünya ortalamasının oldukça üstünde. Bu, doğal olarak talebin de her geçen gün artmasına neden oluyor.

Bu durumda, sektöre dair öngörüleriniz neler?

Önümüzdeki dönemde de maliyet ve talep artışları sebebiyle fiyat artışlarının devam edeceğini öngörebiliriz. Konut stokumuzu bu dönemde artırabilirsek sektör olarak güzel günler bizi bekliyor.

Bu dönemde bölgesel, finansal değişimleri ve müşterilerin talebini iyi takip edenler, önceki dönemlerde olduğu gibi yine gayrimenkul sektöründen çok kazanacak ve müşterilerine çok kazandıracaktır.

Bu yıl ilk kez İstanbul dışında Bodrum’da da hizmet vermeye başladınız. Bundan biraz bahseder misiniz?

Bodrum uzun zamandır gündemimizde olan, ertelediğimiz bir bölgeydi. Müşterilerimizin bizden hep o bölgeden istekleri oluyordu. Uzaktan idare etmeye çalışıyorduk; ancak, müşterilerimize tam ve gerçek hizmet vermek amacıyla mayıs ayı itibarıyla Bodrum’da da aynı şekilde çalışmaya başladık. Konut projeleriyle anlaşmalar yaptık, iş birlikleri ile iyi bir portföy topladık. Bu portföylerimizin anlaşmalarını, çekimlerini, tanıtımlarını, ilanlarını hazırladık ve müşterimize portföylerimizi sunmaya başladık. İlk yıl ilk yaza göre güzel dönüşler alıyoruz, sonuçlarından memnunum.

Bodrum’da neden gayrimenkul yatırımı yapılmalı?

Bodrum; tüm dünyadan turistlerin geldiği, ülkemizin cennet köşelerinden biri. Doğal güzelliği, denizi, koyları, gündüz ve gece hayatı, tarihî yerleriyle her zaman popülaritesini korumuştur. Lüks marka otelleri, lüks restoranlarıyla İstanbul’la yarışmaktadır. Bodrum her zaman yatırımcısına kazandıran doğru bir yatırım yeri. Yaşamak için Bodrum’u tercih edenlere de huzuru ve keyfi yaşatacak yerdir.

Konut alıcısının beklentilerini nasıl karşılıyorsunuz? Hangi özellik ve hizmetleriniz müşterilerinizin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor?

Yaklaşık on sekiz yıldır, müşteri iletişimi konusunda çalışıyorum; bunun son on beş yılı konut sektörü üzerine. Bilgi ve birikimimizi, en başta işimize yansıtmayı hedefliyoruz. Binlerce müşterimi bu süre içinde ev sahibi yaptım ve doğru konut yatırımlarına yönlendirdim. Öncelikle ihtiyacı tespit ediyoruz, müşterimizin isteklerini göz önünde bulundurup geniş portföyümüzle en doğru seçenekleri kendilerine sunuyoruz.

Müşterilerimize konut satışı, satın alma ve kiralama süreçlerinin tamamında sürecin sonuna kadar destek oluyoruz. Şirket olarak hedefimiz, müşterimizin tüm süreçlerinde güvenilir danışmanı ve ortağı olabilmek, uzun süre birlikte çalışmaktır. Biliyoruz ki bizimle çalışan müşterimiz karşılıklı güven ilişkisi çerçevesinde bizimle çalışmaya devam edecektir, bu benim ve şirketimizin en önemli özelliği ve temel şirket prensibimizdir.

Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lokasyonu ulaşım kanallarına bağlantısı kolay olan yerlerden tercihimizi yapmak her zaman değer ve kazanç açısından önemlidir. Emsal değerler ile mutlaka karşılaştırma yapılmalı ve konutun avantajlı olduğundan emin olunmalıdır. Alınan konutun zeminini, depreme dayanıklılığını ve inşaat kalitesiyle ilgili tüm güvenceleri tek tek kontrol etmelisiniz.

Konutunuzu ister projeden, isterseniz bireysel satıcılardan satın alın, tapusu ile ilgili tüm kontrolleri detaylı bir şekilde mutlaka yapın. Taksitli alımlarda ödemelerin bütçenize uygunluğunu ve avantajlarını kontrol edin. Bu süreçte özellikle güvenilir, tecrübeli bir emlak danışmanının sizi yönlendirmelerine kulak verin. Unutmayın ki yaşadığınız süreçler onların işi, tecrübeye güvenin.

Son olarak, yabancı müşterilerinizin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarından da bahseder misiniz?

Türkiye; coğrafi konumu, iklimi, doğal güzellikleri ile her zaman yabancılar için cazibe merkezi olmuştur. Son dönemde tüm Türkiye için Orta Doğu ülkeleri, İran, Rusya, Ukrayna’dan; özellikle güney ve ege sahilleri için ise İngiltere ve Avrupa ülkelerinden talep artarak devam ediyor. Bu anlamda Türkiye, gerek yatırım gerekse oturum için cazibesini hep koruyor. Gayrimenkulün her çeşidine talep aynı oranda yükseliyor: Konutlar, ofisler, arsalar… 