Domates, Limon Suyu Ve Yulaflı Yüz Maskesi

Cildinizi Bu Maskelerle Yenileyin

yazan: Ayşe Tolga 144

Banyo bombaları suya atıldıklarında patlayan ve köpüren cildi yatıştırıcı tuzlar ve sihirli bitkisel yağların aromaları ile bir araya gelen bir kombinasyondur. Bu suya karbonat ilave ederek cildinizdeki ölü derinin dökülmesine yardımcı olurken shea yağı cildi besleyen nemli bir dokunuş ekler. Matcha parlak tropikal özellikleri ile uzun süredir tüm cilttipleri için uygun olan güçlü fakat nazik bir antioksidan olarak öne çıkıyor. Vücudunuz için de tam bir vitamin deposu!Bombaya eklenen yeşil yonca tozu da sizi çocukluğunuza geri götürecek. Son bir ekleme olarak, kendi yapacağınız banyo bombanızı sandal ağacı esans yağıyla destekleyin; banyoya katacağı toprak aroması, matcha çayı ile harika bir şekilde harmanlanır.

Küçük Bir Not: Matcha çayı Japonya’da her zaman küçük bir tatlı ile sunulmaktadır. Siz de banyodan sonra lezzetli bir fıstık ezmesi ile kendinizi şımartın.

Malzemeler

3 bardak karbonat

1 bardak sitrik asit

1 – 2 tepeleme çaykaşığımatcha

1 bardak eritilmişshea yağı

1 çaykaşığı doğal yeşil renklendirici

Banyo bombası kalıpları

Cadı fındığı yağı

5 damla sandalağacı yağı

Hindistancevizi yağı

Hazırlanışı

– Büyük bir kasede karbonat ve sitrik asidi karıştırın.

– Karışıma matcha, yeşil renklendirici ve shea yağını ekleyin.

– Kalıpları cadı fındığı ile 5-10 kere spreyleyin.

– Banyo bombası karışımı kalıplara dökülebilir hale geldiğinde kalıpların yarısını bu karışımla doldurun ve kenara bırakın.

– Karışımın geri kalan kısmı ile kalıpların diğer yarısını biraz fazla doldurun ve kalıbın iki yarısını bir araya getirerek kapatın.

– 20 dakika dinlendirin, sonra nazikçe kalıpları tekrar ayırın.

– Daha sonra her iki yarım kalıpların da kurumasını sağlayın. Ve bombaları kalıplardan alın.

– Kullanmadan önce 24 saat bekletin.

Parlak Bir Cilt İçin Zerdeçal Yüz Maskesi

Hem beslenmede hem de cilt bakımında doğal olandan yana olduğumu artık hepiniz biliyorsunuz. Kimyasallar içeren, koruyucu maddelerle doldurulan kozmetik ve bakım ürünlerine yüzlerce lira harcamak yerine evde, kendi mutfağımızda hazırladığımız maskeler, bakım kürleriyle cildimizi beslemeye, nemlendirmeye, gençleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda size parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanız için zerdeçallı, ballı, yoğurtlu bir cilt maskesi tarifi vereceğim. Parlak bir cilt için zerdeçal yüz maskesi tarifimde de cilde çok faydalı olan zerdeçalın yanında iki malzeme daha kullandım; yoğurt ve bal, bunların ikisi de mutfağınızda zaten bulunan cilt dostu maddelerdir.

Özetlemek gerekirse zerdeçal:

Kolajen, elastin ve hiyalüronik asitin parçalanmasına karşı cildi korur.

Cildin tonunu korumak için yardım eder.

Yaraların daha kısa sürede iyileşmesini destekler.

Cilt tahrişlerini yatıştırır.

Çiğ balın cilt için faydaları:

Ölü cilt hücrelerini parçalayarak kolayca temizler.

Cildi nemlendirir.

Cildi aydınlatan ve tonunu dengeleyen hafif bir alfa-hidroksi asit içerir.

Serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

Cildin mikrobiyalini dengelemeye yardımcı olur.

Yoğurdun cilde faydaları:

Cildi nemlendirir.

Cildi aydınlatan ve tonunu dengeleyen hafif bir alfa-hidroksi asit içerir.

Cildin mikrobiyalini dengelemeye yardımcı olur.

Peki, cilde zerdeçal sürersek leke yapar mı?

Yapabilir, fakat bunu önlemenin bir yolu var. Zerdeçal, uzun zamandır ipek ve yün boyamak için kullanılan bir maddedir. Bu nedenle de bazı durumlarda cildi kısa süre içinde lekelemesi çok da şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte, maskeyi uyguladıktan ve duruladıktan sonra, biraz zeytinyağı veya avokado yağını cilde uyguladığınızda bu rengin kaybolacağını göreceksiniz. Böylelikle ortada bir leke sorunu da kalmaz.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı çiğ bal

1 tatlı kaşığı tam yağlı yoğurt

Badem yağı veya Hindistancevizi yağı gibi besleyici yağ da katabilirsiniz.

İsteğinize göre ekstra malzemeler: Maskeyi takiben uygulamak için zeytinyağı veya avokado yağı

Gerekli aparat

Uygulama yapmak için temiz bir makyaj fırçası

Hazırlanışı

Malzemelerin tamamını cam bir kase içinde tahta bir kaşıkla karıştırın.

Uygulama

Öncelikle cildinizi iyice temizleyin ve tam olarak kurulamadan nemli halde bırakın. Hazırladığınız maskeyi alnınızdan başlayarak boynunuzun altına kadar parmak uçlarınızı veya makyaj fırçalarınızı kullanarak tüm cilde uygulayın. Maskenin tırnaklarınızın arasına girmesini önlemek için bir eldiven takın ya da makyaj fırçası kullanın. Maskenin tamamını sürdükten sonra yaklaşık 20 dakika cildinizde beklemesine izin verin. Sonrasında ılık suyla cildinizi yıkayın, durulayın. Bu sayede yüzünüzü kuruladığınız havlu da yeniden kullanılabilir. Tamamen yıkayıp kuruladıktan sonra cildinizde hala hafif bir renk tonu kaldıysa, biraz zeytinyağı veya avokado yağını cildinize sürün, iyice yedirin ve sonra cildin emmediği fazlalıkları pamukla silin. Cilt renginizin kendi doğal renginiz olduğunu fark edeceksiniz. Bu şahane maske sayesinde yumuşak, parlak cildinizin tadını çıkarın!

Domates, Limon Suyu Ve Yulaflı Yüz Maskesi

Uzmanlara göre domates ve limonun asidik özellikleri, cilt yağının dengelenmesine yardım eder. Yulaf ezmesi ise nazikçe peeling yapar, cildi yatıştırır ve yumuşatır.

Malzemeler

1 tane domates

1 limon

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Hazırlanışı

Domatesleri ince ince doğrayın ve bir kasenin içine alın

Limonu yarıya kesin ve suyunu sıkarak domatese karıştırın.

2 yemek kaşığı yulafı blender içine alın. Yulaf ince bir toz haline gelinceye kadar karıştırın. limon suyuve domatesleri de yulaf ezmesine katın. Homojen bir karışım oluncaya kadar blenderı çalıştırın.

Cildinizi temizleyin. Domates, limon ve yulaf karışımını burun delikleriniz ve göz çevreniz hariç tüm yüzünüze sürün. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 15 -20 dakika boyunca maskenin kurumasını bekleyin.

Yüzünüzü ılık suile yıkayın ve temiz bir havlu ile kurulayın.

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