Burak Hakkı, Baba Olmasıyla Birlikte Şekillenen Hayatını Anlattı.

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Oyuncu ve model Burak Hakkı, baba olmasıyla birlikte şekillenen hayatını ve oğlu Rüzgar ile yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Gurur ve saf sevgi…

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Aziz Nesin çok güzel anlatmış, “Seni annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek başka biri yoktur.” diye… Tek bir cümle ile açıklamak gerekirse, “Sorumluluk ve hayata hazırlamak”.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Bilinmezliğe karşı herkes korkar. Benim herhangi bir korkum olmadı ama öncelerde kendimi hazır hissetmedim. Büyük bir karar ve olgunluk gerektirdiğini düşünüyorum.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Yeni nesil babalar daha farklı. Rahmetli babam severdi, sevgisini belli etmezdi. Babacan kavramının geldiği babalar idi eski klasik baba figürleri. Şimdi daha modern ve eğitim sevgi odaklı yaşanıyor baba çocuk ilişkileri. En azından benim çevremde gözlemlediklerim bunlar…

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?

Baba olduktan sonra diyetimden tutun da arkadaşlarım, kariyerim ve planlarım, uykularım, saat düzenim, her şey Rüzgar’a göre değişti. Beklentimden çok daha güzel duygular yaşadım baba olduktan sonra.

Rüzgar ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Birlikte geçirdiğimiz her an keyifli ama çiftlikte, birlikte workshop’lar yapmak, sandalye boyamak, tavuk kümesi yapmak unutulmazlar arasında.

Oğlunuzla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Ben ne kadar arkadaş gibi olmak istesem de, sanırım hâlâ baba-oğul safhasındayız.

Oğlunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Evet, Rüzgar’ın tercihlerini kendisine bırakmayı tercih ediyoruz. Biz sadece fikirler üretebiliriz.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

“Seni seviyorum.” cümlesi…

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Tüm babalara, evlatlarının iyi günlerini görmelerini ve sağlıklı olmalarını temenni ederim.