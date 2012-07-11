Beyaz Konseptli Gece
SAK Organizasyon’un sahibi Alper Kendirli ve eşi Begüm Kendirli’nin beyaz renklerle süslenmiş doğum günü partisi Camelot Homes’da gerçekleştirildi.
Ankara’da birçok başarılı etkinliğe imza atan SAK Organizasyun’un sahibi Alper Kendirli ve eşi Begüm Kendirli’nin doğum günü partisi herkesin beyazlara büründüğü bir gece olarak akıllarda kaldı. Geçtiğimiz sene mavi-beyaz konsepti kullanan Kendirli bu sene saflığın ve iyiliğin timsali beyazı tercih etti. Yakın dostları ve sevenlerinin katıldığı partide konuklar beyaz rengin asaletini ve zarafetini başarılı bir şekilde yansıttı.
afife orsan
hep iyisiniz .elinize sağlık.