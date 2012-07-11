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Beyaz Konseptli Gece

Genel

Beyaz Konseptli Gece

yazan:
21

SAK Organizasyon’un sahibi Alper Kendirli ve eşi Begüm Kendirli’nin beyaz renklerle süslenmiş doğum günü partisi Camelot Homes’da gerçekleştirildi.

Ankara’da birçok başarılı etkinliğe imza atan SAK Organizasyun’un sahibi Alper Kendirli ve eşi Begüm Kendirli’nin doğum günü partisi herkesin beyazlara büründüğü bir gece olarak akıllarda kaldı. Geçtiğimiz sene mavi-beyaz konsepti kullanan Kendirli bu sene saflığın ve iyiliğin timsali beyazı tercih etti. Yakın dostları ve sevenlerinin katıldığı partide konuklar beyaz rengin asaletini ve zarafetini başarılı bir şekilde yansıttı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum(1)

  • afife orsan

    12 Temmuz 2012

    hep iyisiniz .elinize sağlık.

    reply

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