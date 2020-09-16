Bedenimizi ve Ruhumuzu Arındırdığımız Anlar

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Yazan: Ozan Ekşi

Günümüz yaşam alanlarının, özellikle de banyoların geçirdiği evrime bakacak olursak, hayatımızı ne kadar yoğun yaşadığımızı işimizde ve özel yaşantımızda hissetmekteyiz. Ruhunuzu arındırmak ve evinizde sakin vakit geçirmek için rahat bir alan oluşturmalıdır. İşte tam burada devreye su giriyor.

Suyun sağladığı topraklama ile statik elektriği vücudunuzdan atıyor ve suyun arındırıcı gücü ile deşarj oluyorsunuz. Bu mantıkta büyük banyo mekânlarına gerçek birer Spa atmosferi hazırlanıyor ve en iyi konforu size sağlıyor. Büyük banyolara göre küçük banyolarda ise tam tersi, tüm kurgu depolama -mekânı doğru yöneten fikirler- ve teknolojiden faydalanma üzerine kurulmaktadır. Böylelikle yıkanma-arınma hareketinin odağında olan duş sistemleri önem kazanıyor. Spa’nın ayakta olabileceğini bu tasarımlar ile kanıtlıyor.

Düşünün bir kabinin içinde pek çok düğme, kumanda var ve o küçük metrekareyi bir cennete çeviriyorsunuz, isterseniz rengarenk ışıklar altında Muson yağmurları yağdırabiliyorsunuz. Vücudu rahatlatan su akışını sağlayan jetli masaj sistemi ve duş başlıklarının dışında, duş alanına entegre edilen özel sistemler sayesinde bu alanda müzik dinleyebiliyor, günü takip edebiliyor, hatta televizyon izleyebiliyorsunuz. Kısacası bir Spa’da aradığınız her şey evinizin bir odasında gizli cennet olarak sizi bekliyor.

Duş sistemlerinde değişen renkler, suyun miktarı, davetkâr kokular ve çeşitli sesler zihninizin üzerinde dinginleştirici değişimlere sebep oluyor.

Bu değişimler de duyuları harekete geçirerek bedeni büyük oranda tazeliyor. Çalışma hayatımızın hızlı ve yorucu temposu nedeniyle, artık her şeyi daha hızlı yapıyoruz ve daha planlı yaşıyoruz.

Hal böyle olunca yoğun şehir yaşamı, günlük hayatın stres ve yorgunluğunu atarak rahatlama ihtiyacını arttırıyor. Her geçen gün daha fazla tercih edilen yeni nesil duş sistemleri, lüksü ve konforu evlere taşıyor. Yeni nesil duş sistemlerinde yer alan renk terapisi, kromo terapi, su masajları gibi fonksiyonlar banyodan çıkılmayacak kadar keyifli bir alana dönüştürüyor.

Geleceğin wellness dünyasını kurgulamak ve insanı su ile farklı senaryolar eşliğinde buluşturacak teknolojiler elimizin altında diyebiliriz. Tümü, duş kavramını fiziksel ve ruhsal iyileşme, yenilenme ve tazelenme noktasına taşıyor. Buhar banyoları, tuz odaları, reaksiyon duşları, biosauna, hepiderium, lacunium, masaj etkili duşlar gibi pek çok özellik bu ürünlerde buluşuyor. Kısacası vücudunuza ve ruhunuza önem veriyor, hayatı arada durdurarak yenilenme yolları arıyor, kendi lüksünüzü yaratmak hatta onu evde hissetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bu keyfi sadece evinizin banyosunda çıkarmak zorunda da değilsiniz, bahçe ve havuz çevresi de, büyük banyolar da dikey yıkanmanın güzelliğini yaşamanız için ortak noktalar olabilir. Günümüzün duş alanı tasarımlarında su ile baş başa kalmanın, arınmanın ve rahatlamanın altı çiziliyor. Yeni duş teknolojilerinde su akışını, rengini, sıcaklığını, kokusunu değiştiren duş senaryoları var artık. Farklı ışık ve ses oyunları devreye giriyor ve evinizdeki gizli cennetin kapısını -biliyorsunuz