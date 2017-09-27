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Batının İzdüşümleri “EKAV”

Davet, Genel

Batının İzdüşümleri “EKAV”

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EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, 15. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak, “Metropolismo” akımının Türk öncüsü, dünyaca ünlü ressamlarımızdan Timur Kerim İncedayı ve kızı İrem İncedayı’nın “Batının İzdüşümleri: İstanbul” başlıklı ortak sergisi Ekavart Gallery’de sanat severlerle buluştu.

Aynı atölyeden ve aileden, farklı kuşaktan ve disiplinden gelen iki sanatçının, kendilerine özgü dil ve tekniklerle oluşturdukları son dönem yapıtlarıyla gerçekleştirdikleri “Batının İzdüşümleri: İstanbul” sergisi Doğu ile Batı arasında, büyük bir geçmişin çok daha büyük bir gelecekle karşı karşıya geldiği bir köprü olan şehrin görkemine saygı duruşudur. Doğu ile Batı’yı efsanevi ideal bir güzellikle harmanlayan bu sergiyle, 50 yılı aşkın süredir İtalya’da yaşayan Timur Kerim İncedayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun içine işleyen sanat ve kültürle Bizans’ı, Konstantinopolis’i, İstanbul’u, Boğaz’ın buğulu ihtişamında anlatıyor. İrem İncedayı’nın büyük tuvallerinde ise majolikalar (İtalyan çinileri), Padişahların cami ve saraylarının izdüşümlerini günümüz İstanbul’unu yansıtan ışık oyunları ve kontrastlarla gözler önüne seriyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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