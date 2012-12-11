Atıl Kutoğlu ve Sıcak Bir Davet
Atıl Kutoğlu Avusturya Büyükelçiliği’nin Rezidans’ında verilen şık bir davetle modaseverler ile buluştu.
Yabancı misyon temsilci eşlerinin ağırlıkta olduğu davete cemiyet hayatının seçkin isimleri de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen davetde Kutoğlu’nun kendi tasarımı olan şallar açık artırmaya çıkarıldı. Geliri Gölbaşı’nda ki sokak hayvanları barınağına bağışlanacak olan açık artırma sonucu şanslı isimler Atıl Kutoğlu imzalı koleksiyon parçalarının sahibi oldu. Müzayedenin ardından konuklar ile samimi bir sohbete giren Kutoğlu 2013 modasına dair ip uçları verirken kendisi ile ilgili sorularu içtenlikle yanıtladı.
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