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Atıl Kutoğlu ve Sıcak Bir Davet

Genel

Atıl Kutoğlu ve Sıcak Bir Davet

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Atıl Kutoğlu Avusturya Büyükelçiliği’nin Rezidans’ında verilen şık bir davetle modaseverler ile buluştu.

Yabancı misyon temsilci eşlerinin ağırlıkta olduğu davete cemiyet hayatının seçkin isimleri de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen davetde Kutoğlu’nun kendi tasarımı olan şallar açık artırmaya çıkarıldı. Geliri Gölbaşı’nda ki sokak hayvanları barınağına bağışlanacak olan açık artırma sonucu şanslı isimler Atıl Kutoğlu imzalı koleksiyon parçalarının sahibi oldu. Müzayedenin ardından konuklar ile samimi bir sohbete giren Kutoğlu 2013 modasına dair ip uçları verirken kendisi ile ilgili sorularu içtenlikle yanıtladı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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