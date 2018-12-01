Zeynep Kartal’dan “İLK”ler Gecesi

Okuma süresi 1 dakika

İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Ekba Holding ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup’un desteğiyle, İngiltere Konsolosluğu’nda kendi adını taşıyan ilk performans defilesini her biri kendi alanında öne çıkan 24 kadınla gerçekleştirdi.

Performansın finalinde ise, Süperstar Ajda Pekkan, Zeynep Kartal ile podyumda yürüdü. Gerçekleştirdikleri projelerle adını duyurmuş pek çok isim Kartal’ın geçmişten bugüne gelen en özel parçalarını taşıyarak sahnede fırtına gibi esti. Ünlü İngiliz yıldız Victoria Ekanoye’un sahneye çıkarak etkinliğe özel olarak pek çok farklı şarkıyı da seslendirdi. Gecede Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater konuşma yaptı. Defilenin öncesinde Zeynep Kartal ve ortağı Züleyha Özgül ev sahipliğinde Londra moda haftası’nda düzenlediği arşiv sergisi görücüye çıktı. Bu sergi kapsamında Kartal, özel olarak tasarladığı Mimoza by Zeynep Kartal adlı mücevher koleksiyonu’nu da davetlilerin beğenisine sunarken gecenin sunuculuğunu ise Jülide Ateş üstlendi.