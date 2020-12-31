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Zamansız Şehir Artgaleri’de

Doğan Şatıroğlu, Hazer Armani
Ceren Gelir, Tülay Akın Egincan, Sıla Evren, Burcu Bozoğlu, Ceylan Şatıroğlu, Yağmur Ercan
Doğan - Ceylan Şatıroğlu
Doğan Şatıroğlu, Hazer Armani
Erimcan Atalan, Nurbanu - Alp Atalan
Nizam Ercan, Burak Gelir, Doğan Şatıroğlu, Osman Ercan, Osman Ercan
Yağmur Ercan
Davet

Zamansız Şehir Artgaleri’de

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Okuma süresi 1 dakika

Selda Güneş’in ilk kişisel sergisi ‘Zamansız Şehir’in açılışı, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

Selda Güneş’in birbirinden özgün tekniklerle Tarihi Yarımada İstanbul’u yorumladığı çalışmaları, “Zamansız Şehir” isimli sergisiyle Artgalerim Karaköy’de sanatseverle buluştu. Şehrin tarihi hazinelerini hatırlatmak amacı ile yola çıktığını belirten sanatçı, renklerin arasına gömülen çeşitli silüetler için ise “İstanbul’un değerlerini yalnızca bakan görür.” dedi. Çoğunlukla Galata Kulesi, Kız Kulesi ve İstanbul’un camilerini resme alan sanatçı sergi davetinde konuklarıyla yakından ilgilenirken eserlerini oluşturma sürecini de paylaştı. n

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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