Zamansız Şehir Artgaleri’de
Selda Güneş’in ilk kişisel sergisi ‘Zamansız Şehir’in açılışı, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi.
Selda Güneş’in birbirinden özgün tekniklerle Tarihi Yarımada İstanbul’u yorumladığı çalışmaları, “Zamansız Şehir” isimli sergisiyle Artgalerim Karaköy’de sanatseverle buluştu. Şehrin tarihi hazinelerini hatırlatmak amacı ile yola çıktığını belirten sanatçı, renklerin arasına gömülen çeşitli silüetler için ise “İstanbul’un değerlerini yalnızca bakan görür.” dedi. Çoğunlukla Galata Kulesi, Kız Kulesi ve İstanbul’un camilerini resme alan sanatçı sergi davetinde konuklarıyla yakından ilgilenirken eserlerini oluşturma sürecini de paylaştı. n
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