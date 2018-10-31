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Yves Salomon Yeni Koleksiyonunu Tanıttı

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Marion Dhaene, Naz Keskin
Müge Süleymanoğlu
Nazlı Bilgin, Serpil Bilgin, Aysun Kalkan
Nesrin Kılavuz
Öykü-Latife Özdemir
Rezan Yağız
Sevil Gürgan, Yasemin Doğan
Sibel Helvacıoğlu
Tac Dinç
Thomas Salomon
Zeynep Köksalan, Sibel Helvacıoğlu
Davet

Yves Salomon Yeni Koleksiyonunu Tanıttı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Dünyaca ünlü Fransız dış giyim markası Yves Salomon, 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonunu markanın ikinci kuşak temsilcisi Thomas Salomon’un katılımı ile BEYMEN Kavaklıdere’de düzenlenen özel trunk show ile tanıttı.

Markanın 2018-2019 Sonbahar Kış sezonu için hazırladığı tasarımlarının sergilendiği trunk show’u Figen Erdem, Fulya Erdem, Zeynep Köksalan, Müge Süleymanoğlu, Gülden Büyükuçak , Işın Kursaklıoğlu, Nesrin Kılavuz, Rezan Yağız, Sibel Helvacıoğlu, Taç Dinç’in de aralarında yer aldığı iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim izledi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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