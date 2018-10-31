Yves Salomon Yeni Koleksiyonunu Tanıttı

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Dünyaca ünlü Fransız dış giyim markası Yves Salomon, 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonunu markanın ikinci kuşak temsilcisi Thomas Salomon’un katılımı ile BEYMEN Kavaklıdere’de düzenlenen özel trunk show ile tanıttı.

Markanın 2018-2019 Sonbahar Kış sezonu için hazırladığı tasarımlarının sergilendiği trunk show’u Figen Erdem, Fulya Erdem, Zeynep Köksalan, Müge Süleymanoğlu, Gülden Büyükuçak , Işın Kursaklıoğlu, Nesrin Kılavuz, Rezan Yağız, Sibel Helvacıoğlu, Taç Dinç’in de aralarında yer aldığı iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim izledi.