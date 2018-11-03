Yoga Soul’dan Şık Açılış

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Soul Yoga gerçekleştirilen şık bir kokteyl ile Birlik Mahallesi’nde açıldı. Açılış davetine çok sayıda önemli isim katılım gösterdi.

Birlik Mahallesi’nde bulunan salonun açılışında Soul Yoga’nın sahibesi Ceren Bodur’u dostları ve öğrencileri yalnız bırakmadı. DJ performansıyla renklenen açılışta, leziz ikramlar dikkat çekti. Konuklarına Soul Yoga içerisinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren ve açılışa özel bir gösteri yapan Ceren Bodur, konuklarıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi.