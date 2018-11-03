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Yoga Soul’dan Şık Açılış

Ceren Bodur-Ayça Salarga
Zeynep Tokuş
Ayça Salarga
Ezgi Komanova,Betül Karayiğit,Pınar Özlü
Ceren-Oytun Bodur
Mine Melek
Nesrin Mısırlıoğlu
Sevgi Özsaraç
Sevgi Sezgin
Davet

Yoga Soul’dan Şık Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Soul Yoga gerçekleştirilen şık bir kokteyl ile Birlik Mahallesi’nde açıldı. Açılış davetine çok sayıda önemli isim katılım gösterdi.

Birlik Mahallesi’nde bulunan salonun açılışında Soul Yoga’nın sahibesi Ceren Bodur’u dostları ve öğrencileri yalnız bırakmadı. DJ performansıyla renklenen açılışta, leziz ikramlar dikkat çekti. Konuklarına Soul Yoga içerisinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren ve açılışa özel bir gösteri yapan Ceren Bodur, konuklarıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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