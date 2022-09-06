Yirminci Yıla Özel Gala
Başarılı projelerin yaratıcısı Pernod Ricard Türkiye, İstanbul’da yirminci yılına özel gösterişli bir gala gerçekleştirdi. “Keyifli Anların Yaratıcıları” mottosuyla başarılarını sürdüren Pernod Ricard Türkiye’nin galasına iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınan simaları yoğun ilgi gösterdi.
Yirminci yıl galası için Türkiye’ye gelen Pernod Ricard CEO’su Alexandre Ricard ve Pernod Ricard EMEA LATAM CEO’su Gilles Bogart’ın onur konuğu olduğu davette konuklara Gülşen ve Ayhan Sicimoğlu, performanslarıyla eşlik etti.
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