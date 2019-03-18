Yılın İlk Buluşması

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Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği, yılın ilk buluşmasını Nişantaşı Develi Restoran’da nezih bir öğle yemeği daveti düzenleyerek gerçekleştirdi.

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği, 2019 yılının ilk yemeğini Nişantaşı Develi Restoran’da iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından katılımcıların olduğu nezih bir öğlen yemeğiyle gerçekleştirdi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Nefesoğlu ve dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen öğle yemeğinin özel konuğu ise Gazeteci-Yazar Kürşat Başar’dı.