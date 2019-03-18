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Yılın İlk Buluşması

Beliz Bektaş, Sinem Nefesoğlu, Elçin Erez
Asuman Dabak, Pervin Ersoy, Kürşat Başar
Zerrin Menteşeoğlu
Sinem Nefesoğlu, Kürşat Başar
Sinem Nefesoğlu, Tuba-Nuri Develi
Aslı Hünel, Sinem Nefesoğlu
Bilge Karadeniz
Bilge Kuru
Burcu Şendir
Ceren Bektaş, Gökçe Atuk
Elçin Dağlaroğlu
Esra Erdem
Firuze Gök
Gül Ergi
Gülnur Kamaşak
Hülya Kalyoncu
Işıl İpekgil
Kürşat Başar, Pervin Ersoy
Leyla Arvas, Hacer Özil
Linet
Naim Arnas
Nihan Yardımcı, Kaan Çetinkaya
Selda Özkök Tahincioğlu
Sinem Yıldırım
Tuba Berin
Tuba Nuri Develi
Zeynep Toker
Davet

Yılın İlk Buluşması

yazan:
6
Okuma süresi 1 dakika

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği, yılın ilk buluşmasını Nişantaşı Develi Restoran’da nezih bir öğle yemeği daveti düzenleyerek gerçekleştirdi.

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği, 2019 yılının ilk yemeğini Nişantaşı Develi Restoran’da iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından katılımcıların olduğu nezih bir öğlen yemeğiyle gerçekleştirdi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Nefesoğlu ve dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen öğle yemeğinin özel konuğu ise Gazeteci-Yazar Kürşat Başar’dı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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