Yıl Sonu Sergisi

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Çalışmalarıyla dikkat çeken Atölye Beyaz, Arcadium AVM’de yıl sonuna özel bir sergi düzenledi. Öğrencilerin eserlerinin sunulduğu sergi büyük ilgi gördü.

Bir hobi olarak görünenen ancak bu işin bir terapi yöntemi olduğunu belirten Atölye Beyaz’ın kurucusu Pırıl Çağla Yorulmaz, “amatör bir ruhla kurduğumuz atölyemiz büyük ilgi gördü. Ahşap boyama, patchwork, kaligrafi, rölyef çalışmaları da yaptığımız atölyemizde, tüm bunların sadece bir hobi olarak görüldüğü anlayışını değiştirerek bunun bir terapi ve iş kaynağı olabileceğini de göstermek istedik.” dedi. Yıl sonu için yapılan sergide öğrencilerin eserleri büyük ilgi gördü.