Yeşim Tandoğan Yeni Yaşını Kutladı
Ankara sosyal hayatının elit isimlerinden Yeşim Tandoğan’ın Reserve Restaurant’ta gerçekleşen doğum günü, kendisine ve dostlarına keyifli bir gün yaşattı.
Yeşim Tandoğan, yeni yaşını en yakın dostları ile kutladı. Yeşim Tandoğan oldukça renkli anlara sahne olan bu mutlu gününde, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Cemiyet hanımları pasta kesimi öncesi, hep birlikte yemek yedi. Keyifli geçen doğum günü partisinde Yeşim hanım herkese teşekkür etti.
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