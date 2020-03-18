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Yeşim Tandoğan Yeni Yaşını Kutladı

Aysu Yavuz
Beril Çavuşoğlu
Ela Gürbüz
Tuğçe İnal
Yeşim Tandoğan
Davet

Yeşim Tandoğan Yeni Yaşını Kutladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara sosyal hayatının elit isimlerinden Yeşim Tandoğan’ın Reserve Restaurant’ta gerçekleşen doğum günü, kendisine ve dostlarına keyifli bir gün yaşattı.

Yeşim Tandoğan, yeni yaşını en yakın dostları ile kutladı. Yeşim Tandoğan oldukça renkli anlara sahne olan bu mutlu gününde, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Cemiyet hanımları pasta kesimi öncesi, hep birlikte yemek yedi. Keyifli geçen doğum günü partisinde Yeşim hanım herkese teşekkür etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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