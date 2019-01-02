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Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

Abdullah Yılmaz, Yaprak Dişli
Açelya Bozbeyoğlu, Gül Eren
Afitap-Bülent Akıncı
Ahmet-Özlem Doğan
Ahsen Demirci
Akın-Nesrin Kılavuz
Alev-Berkan Tuna
Ali-Ebru Dalbay
Ali-Özge Çavuşoğlu
Alişan Çelik
Alper Bezgin, Ongun Çelikler, Alper Magaroğlu
Alper Kocatüfek, Serenay Tütüncü
Alper-Begüm Kendirli
Alp-Seden Bekit
Altan Palabıyıkoğlu
Antonina Kocabey
Aras-Maria Karakelle
Arda Yurtsever
Arzu-Orhan Köprülü
Aslı-İrem Kayaoğlu
Aslı-Göksu Genç
Ayberk-Ebru Aybar
Ayça Araç, Ahmet Münir Yaşar
Ayça-Serkan Yıldız
Aydan Özdoğan, Birtem Kutman
Aydan Tetik
Ayla Görgülü
Aylin-Ercüment Diler
Aysel Akçay
Aysel Kavacıklı
Ayşe Biçer
Ayşe Yıldız
Ayşegül Aygün
Ayşegül Ayvaz, Batuhan Bulduk
Bahadır-Ender Sevgi Gültekin
Bahar-Emre Demirağ
Banu Birdal
Barış Yay
Başak Kişisel, Semra Kızılmeşe
Begüm Akış
Belgin-Arif Yetkin
Beril Çavuşoğlu
Beril Çavuşoğlu, Yeşim Tandoğan, Seda Çavuşoğlu
Beril Üstün, Şenay Kalkan
Beril-Can-Seda Çavuşoğlu
Berna Baymaz
Berna Fırat Taş, Serkan Öztürk
Berna-Ozan Yiğit
Berrin Karatoprak
Betül Ertürk
Betül-Birkan Okandan
Bihan Koyunpınar
Bihan Koyunpınar, Sofia Karal
Billur-Yaman Gönen
Buket-Alp Önyürü
Bulut Durmuşoğlu, Ayşen Aktaş
Burak-Maria Özdemir
Burcu Akçura
Burcu-Mehmet Yörübulut
Davet

Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

yazan:
21
Okuma süresi 1 dakika

MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı ve  TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Princess Sophia Mavrodineanu Wolkonsky ve sanatçı, model Kelly Greyson da Amerika’dan MAGical Night için özel olarak gelerek bu özel gecenin büyüsüne eşlik etti. Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night,  ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, büyülü atmosferi ile 2018 yılına damgasını vurdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet

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