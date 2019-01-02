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Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

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Seda-Can Çavuşoğlu
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Selin Çalışkan, Öznur Şahin
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Serpil Durmuş
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Sevgi-Recai Soluk
Sevil Gürgan
Sevim-Vural Cengiz
Sevinç-Tolga Topgül
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Sibel Arda, İlknur Seven, Bilge Aydemir
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Zeynep Koreş
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Zeynep-Emrah Yaykıran
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Davet

Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

yazan:
4
Okuma süresi 1 dakika

MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı ve  TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Princess Sophia Mavrodineanu Wolkonsky ve sanatçı, model Kelly Greyson da Amerika’dan MAGical Night için özel olarak gelerek bu özel gecenin büyüsüne eşlik etti. Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night,  ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, büyülü atmosferi ile 2018 yılına damgasını vurdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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Davet

MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet

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