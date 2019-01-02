Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

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MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı ve TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Princess Sophia Mavrodineanu Wolkonsky ve sanatçı, model Kelly Greyson da Amerika’dan MAGical Night için özel olarak gelerek bu özel gecenin büyüsüne eşlik etti. Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night, ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, büyülü atmosferi ile 2018 yılına damgasını vurdu.