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Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

Hakan Öztürk
Hakan Öztürk, Levent Çapa, Ceren Evcimen, Ahmet Çakadur, Özgür Namlıoğlu
Hakan-Tuba Alaçam
Haluk-Aysu Yavuz
Hande-Çağrı Özçelebi
Hande-Murat Erkütük
Harun-Pakize Koç
Hatice Kemerli,Gizem Kaplan
Hazal Eylül Çelik, Nazlıcan Elestekin
Hümeyra Özdilek, Serdar Eraslan
Hüseyin Demirçe, Ceylan Köse
İdil-Tolga İmamoğlu
İhsan Çulcuoğlu
İklim Kerimoğlu, Sinan Özüdoğru
İlayda Ünal
İlknur-Ahmet Demir
İndirah Vakhafova, Mehtap Eryılmaz
İper Zileli
İrem Şahin, Gülden Uğurlu
İsmet-Cengiz Eraslan
İsmet-Özge Demirkol
Işın-Efehan Kurşaklıoğlu
Julia Genç
Kaan Aksay
Kaan Aksay, Gizem Hazan Uludağ, Emel Yalçın, Ebru Soylu, Gülcan Alıtkan
Kadriye Ciritçi
Kariye-Ünal Kerimoğlu
Kamer-Özgür Koldaş
Kemal Özdendir
Kıvılcım-Güven Gündüz
Koray Uygur, Esra Esringil
Kubilay Sakarya
Kutlu Tamay
Kübra Bayraktar
Levent Yalman, Sinem-Koray Songül
Leyla-Altuğ Köselerli
Lutma Barbanova
Mahmut-Ayşe Durmaz
Maria Özdemir
Mehmet Necati Yüzer
Mehmet Osman Mısırdalı
Mehmet Öztürk, Dzhafer Umerov
Melek Bayındır, Seyithan Bingöl
Melih Fer Solmaz
Melike Hikmet Gökçe
Meltem Akşin
Meltem Aysoy
Merve Dönmez, Hazal Çelik
Merve Kalemi Eyyüpoğlu
Merve Koca
Merve-Musa Dönmez
Meryem Cumart
Mesut-Canan Adan
Mine Özcan
Muğlu İmbat
Murat Muratlı, Volkan İldinç
Müge-Serhat Altuın
Nalan Haznedar
Natalia Vardarsuyu
Nazan Ünal
Nazan Ünal, Birge Erçoban
Nazan-Hakan Sayın
Nazlı Deniz Gül
Nazlıcan Soluk
Nejla Arslankut, Emre Mercan
Nermin Benzeş
Neslihan Aktepe
Nesrin Çobanoğlu
Nezih Allıoğlu
Nezih Allıoğlu, Osman Altınışık, Can Çavuşoğlu
Nilgün Arı
Nilgün-Servet Koçak
Numan-Nurten gürdoğan
Nurcan Kapuzcu
Nursen Turan, Damla Köymen
Oğuzhan Kabasakal
Okan Bozkurt, Zehra Özden
Olga Kalemci
Ongun Özdemir
Onur Geçmez
Onur-Aygül Canlı
Onur-Hilal Öztürk
Orhan-Gönül Koral
Ozan Özer
Ömer Efe
Ömer-Pınar Çavuşoğlu
Öykü-Mehmet Tekmen
Özge Arıcı, Sercan Şahinbaş, Ayşe Demirbüken, Cansu Çam
Özge Özerk
Özge-Togay Cömert
Özgül-Tuğrul Güngör
Özgür-Dilvin Karabulut
Özlem İncik
Özlem Pacci, İlkcan Çanakçı
Davet

Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

yazan:
7
Okuma süresi 1 dakika

MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı ve  TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Princess Sophia Mavrodineanu Wolkonsky ve sanatçı, model Kelly Greyson da Amerika’dan MAGical Night için özel olarak gelerek bu özel gecenin büyüsüne eşlik etti. Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night,  ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, büyülü atmosferi ile 2018 yılına damgasını vurdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet

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