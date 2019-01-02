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Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

Cansın Karakoç
Cansu Pekşen, Zeki Çelik
Carini Luzzaco Annamaria
Cem-Didem Erkan
Cenk-Nilgün Sevinç
Ceren Sefer, Gökçe Gelgeç
Ceyhan Bağcı
Ceylan Taylan, Mehmet Can Ağım
Charles-Gökçe Matthissen
Çağatay Özsüllü, Halil Daşdelen
Çiğdem Sokulluoğlu
Çiğdem-Özkent Özaltın
Damla-Etkin Perçiner
Deniz Ali Tatar
Deniz Candaş Talipoğlu
Dersu Öztemel
Dicle Coşan
Dicle Çevik, İsmail Fırat Çevik, Merve Dönmez
Dilara Aydoğdu, Furkan Yurtseven
Dilara Dalbay, Melisa Er
Dilara Ertürk
Dilara-Fethi Türktan
Dilek Özen, Tüzün Gelgel
Dilek-Ayhan Tekin
Dilem-Yiğit Koyuncu
Dursun Can Akşin
Duygu Alp
Duygu Köseoğlu
Ebru Yılmazer
Ebru-Deniz Demiryürek
Ebru-Serkan Öztürk
Ecem-Alptekin Keleş
Ece-Serkan Güleç
Eda Caferi, Ahmet Aksöz
Eda Çamlı, Onurcan Özçelik
Eda-Evren Ayakın
Eda-Umut Önder Altıntaş
Efe-Hale-Mehmet Çavuşoğlu
Ela-Bedi Gürbüz
Elif Aslı Yıldız
Elif-Engin Vardar
Elvan Odabaşı
Emel Yalçın
Emine Öner
Emine-Yaşar Akyazıcı, Dilşad Yaşar
Emrah-Mine Erkalp
Emre Altun, Engin Şanverdi
Emre Yıldırım, Sophia Wolkonsky, Jessica Hansen, Matt Faulk
Engin Kekeç
Erhan-Ayşegül Yurtseven
Erkan Aslan
Erkan Ayva, Süreyya Can
Ersan-Sinem Başbuğ
Ersan-Sinem Başbuğ, Beril-Seda-Can Çavuşoğlu
Ertan-Aynur Erdoğan
Esin Gürel
Esin-Cenk Naipgil
Esra Arat
Esra Aydın
Evra-Selahattin Çelikkaya
Evren Yiğit
Eylül Erdoğan
Faik-Hülya Kural
Fatih Çınar
Fatih Kurt, İlker Öztekin
Fatma-Nil Evgar
Feray Şahingöz
Feride Şahin, Tülay Kaya
Feride-Mehmet Şahin
Filiz Erol
Filiz Reis Çebi, Banu Birdal, Ahsen Demirci, Ayşe Yıldız
Fulya-Erman Gültekinoğlu
Funda Dağdelen, Ege Gökçeimam
Funda Kadan, Neslihan Bayır
Funda-Coşkun Karakılıç
Galip-Burcu Şener
Gamze Uz
Gizem Güzel, Ceren Ulusoy, Yunus Baştürk, Soner Kömür, İrem Kayaoğlu, Hilal Saatçi, Elif Koçyiğit
Gonca-Emin Caner
Gökçe Bahar Şahan, Hakan Barış Umut
Gökçe Özelçam
Gökhan ALi Çimen
Gökhan-Melike Uysal
Gözde-Erinç Ulusoy
Gözde-Fatih Yıldırım
Gözde-Özmen Öztürk
Gülay Emerce
Gülennur Aydın
Gülhan Atal
Gülin-Bülent Köse
Gülşah Erhan
Gülten Bıçakçı
Gürol Baranlı, Nurcan Çıtak
Davet

Yeni Yıla MAGical Night ile Büyülü Başlangıç

yazan:
10
Okuma süresi 1 dakika

MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı ve  TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Princess Sophia Mavrodineanu Wolkonsky ve sanatçı, model Kelly Greyson da Amerika’dan MAGical Night için özel olarak gelerek bu özel gecenin büyüsüne eşlik etti. Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night,  ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, büyülü atmosferi ile 2018 yılına damgasını vurdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet

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